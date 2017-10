Pronostico Sporting Lisbona Juventus/ Il punto di Dino Zoff (esclusiva)

31 ottobre 2017 INT. Dino Zoff

Pronostico Sporting Lisbona Juventus - LaPresse

PRONOSTICO SPORTING LISBONA JUVENTUS. Quarta partita della Juventus in Champions League, stasera a Lisbona contro lo Sporting. Per i bianconeri fondamentale un risultato utile per avvicinare la qualificazione, infatti la Juventus ha sei punti in classifica contro i 3 dello Sporting. Naturalmente una vittoria sarebbe ancora meglio e potrebbe forse permettere anche di insidiare il primo posto del Barcellona. Non sembra in ogni caso un impegno proibitivo vista vista anche la grande forma di Buffon e compagni, a partire da Higuain, straordinario contro il Milan. Tornare dal Portogallo con un successo aumenterebbe ancora di più l'autostima della Juventus. Per presentare questa sfida europea abbiamo sentito Dino Zoff. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà? Diciamo che all'andata a Torino lo Sporting mise in difficoltà la Juventus, ma credo che alla fine la formazione bianconera sia comunque favorita anche a Lisbona.

Che incontro si aspetta da parte dello Sporting? Loro dovrebbero giocare molto in velocità, con diversi triangoli, con quella rapidità d'esecuzione che è una caratteristica dello Sporting.

Lo Sporting come cercherà di superare la barriera difensiva della Juventus? Non sarà facile: potrebbero provarci coi loro attaccanti, che sono agili, rapidi. Potrebbero puntare su questa cosa.

Potrebbero giocare Barzagli e De Sciglio? Credo proprio di sì, del resto Allegri ha veramente una grande rosa a disposizione e può scegliere tra tanti giocatori molto forti.

Cosa dovrà temere la squadra di Allegri? Il modo di giocare tipico delle formazioni portoghesi, che è basato sul fraseggio, unito alla rapidità di gioco in grado di mettere in difficoltà le formazioni avversarie.

Per la Juventus in caso di risultato positivo qualificazione garantita? Direi di sì, perché una vittoria, ma anche un pareggio, alle fine dovrebbero permettere a Buffon e compagni di passare il turno.

La Juventus è in grado di vincere la Champions? Sulla carta è una Juventus che potrà giocarsela con tutte le squadre della Champions, poi speriamo che questa volta possa alzare al cielo la coppa. Le finali purtroppo sono sempre imprevedibili!

Il suo pronostico su quest'incontro? Vedo una Juventus che può cogliere un successo o almeno un pareggio. (Franco Vittadini)

