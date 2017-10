Psg Anderlecht/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Psg Anderlecht: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 4^ giornata di Champions League

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Psg Anderlecht (Foto LaPresse)

Psg Anderlecht si affrontano in una partita diretta dall’arbitro spagnolo David Fernandez Borbalan e che sarà valida per la quarta giornata del girone B di Champions League, questa sera alle ore 20.45 al Parco dei Principi. I parigini arrivano da un turno di campionato dove hanno letteralmente schiantato il Nizza, battuto 3-0 grazie ad una prestazione monstre di Cavani, capace di mettere a referto due reti e un assist in un match che lo ha confermato in vero e proprio stato di grazia. Per la compagine belga invece è arrivata una vittoria esterna per 3-2 contro il KAS Eupen che le ha consentito di arrivare al terzo posto in campionato con 24 punti: tuttavia la vetta è ancora troppo lontana e la stagione dell’Anderlecht al momento resta decisamente negativa. Andando a vedere l'andamento in Champions League delle due formazioni si scopre come le situazioni siano decisamente opposte.

Il Psg ha avuto un avvio arrembante in un girone dove l'unico ostacolo degno di nota era e resta il Bayern Monaco. Nelle prime tre partite i francesi hanno segnato qualcosa come 12 reti senza subirne nemmeno una e sono ovviamente a punteggio pieno in un girone in cui al 99% finiranno davanti al Bayern Monaco. Il Psg ha iniziato la propria cavalcata battendo 5-0 il Celtic a domicilio, per poi rifilare un 3-0 al Bayern Monaco, risultato che ha portato all'esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina dei bavaresi. Contro la compagine belga, nella seconda trasferta di questa Champions League, è arrivata invece una vittoria per 4-0 che ha sancito la devastante superiorità del Psg di quest'anno, che si candida ad un ruolo di assoluto protagonista nella massima competizione europea. La formazione belga si trova in una situazione che come detto è opposta a quella del Psg: la classifica infatti piange, visti i zero punti raccolti finora, frutto di tre sconfitte con 0 goal all'attivo e 10 subiti. Prima è arrivata la sconfitta contro il Bayern Monaco in trasferta (3-0) e poi quelle casalinga contro Celtic (0-3) e appunto Psg. Inutile dire che la sconfitta più pesante è stata quella contro gli scozzesi, che ora sono in netto vantaggio per quanto riguarda il ripescaggio in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Psg Anderlecht sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 2 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ANDERLECHT

Andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo, va detto che risulta probabile si assista a qualche cambiamento nel PSG. Emery infatti dovrebbe far rifiatare alcuni giocatori, ma non Neymar: appare difficile che il brasiliano venga mandato in panchina, avendo già saltato per squalifica il match di campionato contro il Nizza. Risulta quasi certo l'impiego di Di Maria e Drexler come ali, visto che di certo ai francesi le qualità e le alternative nopn mancano. Il modulo dovrebbe essere come sempre il 4-3-3. Novità sono attese anche nella formazione belga, che sembra ormai rassegnata al ruolo di sparring partner e che quindi dovrebbe mandare in campo diverse seconde linee in una partita che ha poco da offrire in termini di possibilità di qualificazione. Probabile quindi che molti titolari vengano fatti riposare per trovarli pronti nella prossima partita di campionato, dove invece il tempo è dalla parte dell'Anderlecht, che spera ancora in una rimonta.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote degli scommettitori, va detto che ovviamente il PSG sembra quasi poter giocare anche ad occhi chiusi, perché la vittoria non appare per nulla in discussione. La Snai ad esempio quota un'affermazione dei parigini a 1,07 volte la posta eventualmente giocata, mentre un successo degli ospiti viene quotato, sempre dalla Snai, addirittura a 30 volte l'eventuale scommessa fatta, segno tangibile del diverso livello tecnico delle formazioni in campo. Un pareggio, che per l'Anderlecht sarebbe comunque oro, viene pagato sempre dalla Snai a 11 volte la cifra che si dovesse decidere di giocare.

