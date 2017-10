Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C, D (4^ giornata)

Risultati Champions League: classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, C e D. Quarta giornata nei vari gruppi, martedì 31 ottobre iniziano dunque le sfide di ritorno

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, 4^ giornata (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 torna con la sua quarta giornata: iniziano le sfide del ritorno e in questo turno assisteremo alle stesse partite di due settimane fa, a campi ovviamente invertiti. Alle ore 20:45 spazio dunque a Basilea-Cska Mosca e Manchester United-Benfica (girone A), Celtic-Bayern Monaco e Psg-Anderlecht (girone B), Atletico Madrid-Qarabag e Roma-Chelsea (girone C), Olympiacos-Barcellona e Sporting Lisbona-Juventus (girone D).

RISULTATI CHAMPIONS, LE ITALIANE

Arrivano bene le due squadre italiane a questo appuntamento: sia la Juventus che la Roma hanno vinto in campionato mettendo in cascina un bel carico di fiducia, ma soprattutto la situazione di entrambe nel girone è positiva. La Roma era data per semi-spacciata nel girone di Chelsea e Atletico Madrid ma le ha frenate entrambe sparigliando le carte, a Stamford Bridge ha giocato una partita di grande qualità e personalità e la crisi europea dei Colchoneros ha avvicinato i giallorossi all’obiettivo, visto che al momento si trovano in seconda posizione con un bel +3 su Diego Simeone. La Juventus ha sofferto contro lo Sporting, ma ha vinto una partita importantissima: di fatto un pareggio questa sera potrebbe bastare per passare il turno (il Barcellona dovrà fare il suo dovere), ma Massimiliano Allegri vuole il primo posto nel girone e soprattutto i bianconeri devono dare risposte sul piano di un gioco ancora non brillantissimo, e all’Alvalade il clima sarà incandescente. Due belle prove dunque per le nostre rappresentanti in Champions League, in attesa del Napoli che domani sera ospiterà il Manchester City in una splendida sfida.

CLASSIFICA, PER TRE SQUADRE E' QUASI FATTA

La qualificazione sembra ormai una formalità per almeno tre squadre, tutte a punteggio pieno: il Manchester United sta disputando un’ottima stagione e, reduce dalla vittoria in extremis sul Tottenham, ospita la delusione Benfica sapendo che la vittoria significherà ottavi di finale, e molto probabilmente primo posto nel girone. Il Psg non può ancora festeggiare la vittoria del gruppo, ma già questa sera salvo sorprese (con l’aiuto del Bayern) dovrebbe blindare la qualificazione; nell’ultima giornata andrà a giocare all’Allianz Arena e se le cose saranno confermate dovrà semplicemente pareggiare, o perdere con soli due gol di scarto, per ottenere l’obiettivo primo posto e avere, almeno sulla carta, un sorteggio più morbido. Poi il Barcellona, che nel gruppo della Juventus non ha del tutto convinto rispetto agli anni scorsi ma ha sempre vinto, ed è ad un passo da quella qualificazione aritmetica che potrebbe arrivare anche questa sera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 20:45 Basilea-Cska Mosca

ore 20:45 Manchester United-Benfica

CLASSIFICA: Manchester United 9, Basilea 6, Cska Mosca 3, Benfica 0

GIRONE B

ore 20:45 Celtic-Bayern Monaco

ore 20:45 Psg-Anderlecht

CLASSIFICA: Psg 9, Bayern Monaco 6, Celtic 3, Anderlecht 0

GIRONE C

ore 20:45 Atletico-Madrid-Qarabag

ore 20:45 Roma-Chelsea

CLASSIFICA: Chelsea 7, Roma 5, Atletico Madrid 2, Qarabag 1

GIRONE D

ore 20:45 Olympiacos-Barcellona

ore 20:45 Sporting Lisbona-Juventus

CLASSIFICA: Barcellona 9, Juventus 6, Sporting Lisbona 3, Olympiacos 0

© Riproduzione Riservata.