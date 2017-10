Roma Chelsea/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Chelsea: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita per la 4^ giornata di Champions League

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Chelsea: Edin Dzeko esulta - LaPresse

Roma-Chelsea, diretta dallo svedese Jonas Eriksson stasera martedì 31 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del girone C di Champions League. La sfida allo stadio Olimpico sarà una partita importantissima negli equilibri del girone: la Roma cercherà di ripetere la grande prestazione di Stamford Bridge, quando riuscì a pareggiare per 3-3 un match giocato benissimo, nel quale i ragazzi di Eusebio Di Francesco avrebbero forse meritato anche di più. La Roma ha stupito in questo avvio di girone: sembrava che i giallorossi fossero costretti a soffrire contro due potenziali favorite della massima competizione europea come lo stesso Chelsea e l’Atletico Madrid, invece, sfruttando anche il pari in Azerbaigian della squadra di Simeone nello scorso turno, ora la Roma si ritrova seconda e in grado di puntare la qualificazione anche grazie alla solidità della squadra, che al momento vanta la miglior difesa della Serie A.

Certo, dall'altra parte c'è un Chelsea al quale serve uno squillo in Champions League da mandare anche alle altre grandi del proprio campionato: con un gol di Hazard la squadra di Antonio Conte ha vinto in Premier League una sfida molto tirata sul campo del Bournemouth, e si è mantenuta al quarto posto, anche se il Manchester City capolista è ancora lontano nove lunghezze. I campioni d'Inghilterra in carica si aspettavano probabilmente una partenza migliore, ma la strada stagionale è ancora lunga e la corsa agli ottavi di Champions League passerà ora da Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Chelsea si potrà seguire in diretta tv anche in chiaro su Canale 5, oltre che sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, per la precisione sul canale Premium Sport 2 (disponibile anche in HD). Quanto alla diretta streaming video, sarà disponibile per entrambi i canali: agli abbonati Premium con l’applicazione Premium Play o sul sito play.mediasetpremium.it, disponibili per tutti le immagini in chiaro di Canale 5 su http://www.mediaset.it/canale 5.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni del match, ecco che la Roma scenderà in campo con il portiere brasiliano Alisson alle spalle di una difesa a quattro con Florenzi esterno destro, il serbo Kolarov esterno sinistro, e l'argentino Fazio e il brasiliano Juan Jesus a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo, accanto a Daniele De Rossi si muoveranno il belga Nainggolan e l'olandese Strootman, in attacco il tridente offensivo sarà sempre guidato dal bosniaco Dzeko, affiancato dall'argentino Perotti e da Stephan El Shaarawy.

Risponderà il Chelsea con una difesa a tre composta dal brasiliano David Luiz, dallo spagnolo Azpilicueta e dal tedesco Rudiger, schierati davanti all'estremo difensore Courtois. A centrocampo il francese Bakayoko sarà affiancato dall'altro spagnolo Fabregas, con il suo connazionale Marcos Alonso sulla fascia sinistra e l'italiano Davide Zappacosta sulla fascia destra. In attacco altri due spagnoli, Pedro trequartista assieme all'altro belga Hazard, e Morata schierato nel ruolo di unica punta. Eusebio Di Francesco insisterà nel 4-3-3 che ha messo in mostra una Roma d'acciaio nelle ultime partite, capace di vincere di misura uno a zero le ultime tre partite. Modulo 3-4-2-1 per il Chelsea di Antonio Conte che questa solidità la sta ricercando anche per risalire in classifica in Premier League.

PRONOSTICO E QUOTE

Quote equilibratissime con i bookmaker che tengono in considerazione la forza del Chelsea, ma anche la solidità della Roma e la grande prestazione messa in mostra dai giallorossi in Champions League. Bet365 fissa a 2.70 la quota per il successo interno giallorosso, mentre Bwin quota 2.65 la vittoria in trasferta degli inglesi. Per William Hill, quota 3.60 per l'eventuale pareggio. Over 2.5 quotato 1.66 da Bet365, under 2.5 proposto ad una quota di 2.15 da Paddy Power.

