Roma Chelsea Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote, risultato live

Roma Chelsea Youth League 2017 Primavera: info streaming video e tv, quote, risultato live delal partita valida per la quarta giornata della competizione giovanile

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Chelsea Primavera - LaPresse

Roma Chelsea è una partita valida per la quarta giornata del gruppo C di Youth League 2017-2018, la Champions League riservata alle squadre Primavera delle formazioni che partecipano anche alla Champions dei grandi (più avanti il torneo si unirà al cammino parallelo delle squadre campioni nazionali Primavera). Roma Chelsea Primavera è dunque in programma allo stadio Tre Fontane di Roma, il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00 di martedì 31 ottobre 2017 e la partita sarà arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic: la Youth League è iniziata piuttosto bene per entrambe le formazioni, che guidano la classifica del girone C a quota 6 punti, ma a pari merito anche con l’Atletico Madrid.

Tre squadre che si giocano due soli posti a disposizione: fermo a quota 0 c’è il Qarabag contro cui hanno vinto tutte e tre, che poi negli scontri diretti hanno un bilancio di una vittoria e una sconfitta a testa. Difficile immaginare una situazione più equilibrata di questa: ogni punto potrebbe risultare fondamentale, perché la volata potrebbe proseguire fino al termine del girone. Forte della pesantissima vittoria per 0-2 già ottenuta a Londra, per la Roma concedere il bis oggi pomeriggio potrebbe dunque essere un enorme passo avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere al match di Youth League Roma-Chelsea sintonizzandosi su Mediaset Premium Sport (disponibile anche in alta definizione), che trasmetterà in tv esclusiva la partita. È disponibile anche la streaming video grazie al servizio Premium Play accessibile tramite l'indirizzo http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando l'app per smartphone, tablet e dispositivi mobili hi-tech con la possibilità di sfruttare anche la connessione internet mobile qualora ci si trovasse fuori casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA YOUTH LEAGUE

Quanto alle probabili formazioni, una traccia significativa ci viene naturalmente offerta dalla partita d’andata, anche perché è stata giocata solo due settimane fa. Il Chelsea era sceso in campo con il 4-3-3: in porta Bulka; linea difensiva con R. James, T. Chalobah, Ampadu e Grant; a centrocampo il terzetto formato da Uwakwe, McCormick e Maddox; infine il tridente d’attacco, con D. Sterling, C. Brown e Familio-Castillo. Modulo 4-3-3 anche per la Roma, che continua a non avere a disposizione Ganea, il quale deve recuperare dalla rottura di un legamento crociato: in porta a Londra Romagnoli; davanti a lui la retroguardia con Bouah, Cargnelutti, Ciavattini e Semeraro; a centrocampo ecco Riccardi, Marcucci e Valeau; nel tridente d’attacco avevano agito Cappa, Celar e Antonucci.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Bwin, la Roma parte sfavorita rispetto al Chelsea nonostante il fattore campo e nonostante due settimane fa i giovani giallorossi siano andati a vincere a Londra: infatti il segno 1 per la vittoria della Roma viene quotato a 2,90 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il colpaccio esterno del Chelsea Under 19 frutterebbe una vincita pari a 2,15 volte la posta in palio. Quanto al pareggio, il segno X è proposto sempre da Bwin a 3,30.

© Riproduzione Riservata.