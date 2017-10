Sporting Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sporting Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata del girone D di Champions League

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sporting Lisbona Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Juventus, che sarà diretta dal francese Clement Turpin, si gioca martedì 31 ottobre 2017 alle ore 20.45 e sarà la quarta sfida che vedrà impegnati i bianconeri nella fase a gironi di Champions League 2017-2018. Dopo aver ribaltato il risultato nel match d'andata, la Juventus prova ora a blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League mettendo il sigillo in casa di uno Sporting Lisbona dimostratosi osso duro, ma che per un soffio ha perduto entrambi i big match contro il Barcellona (che parte comunque destinato alla conquista del primo posto nel girone) e i bianconeri, che hanno ribaltato il match all'Allianz Stadium dopo il vantaggio iniziale. Una Juventus che arriva con il vento in poppa del successo in casa del Milan che ha confermato come la squadra di Allegri sia più che mai determinata ad inseguire il settimo Scudetto consecutivo, ma anche lo Sporting Lisbona è reduce da due vittorie consecutive nel massimo campionato portoghese ed ha dimostrato di essere competitivo quanto basta per giocarsi il tutto per tutto in casa contro i bianconeri per provare ad avanzare ancora di un passo in Champions.

SPORTING LISBONA JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Juventus è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Sport e Premium Sport HD con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Premium Play. Non dimenticate inoltre la possibilità di assistere a Diretta Champions League, che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD trasmette i gol e tutte le fasi salienti dei match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS

Allo stadio José Alvalade di Lisbona scenderanno in campo queste probabili formazioni: Sporting in campo con Rui Patricio in porta, l'italiano Piccini sull'out difensivo di destra e Fabio Coentrao sull'out difensivo di sinistra, mentre l'uruguaiano Coates ed il francese Mathieu formeranno la coppia di difensori centrali. William Carvalho sarà il perno centrale di centrocampo davanti alla difesa, alle spalle di un terzetto composto da Martins, Bruno Fernandes e dall'argentino Acuna. In attacco, l'olandese Bas Dost farà coppia con Podence. Risponderà la Juventus con Gigi Buffon in porta, Sturaro sulla corsia laterale di destra, il brasiliano Alex Sandro sulla corsia laterale di sinistra e la linea difensiva a quattro completata da Rugani e Chiellini come centrali. A centrocampo il tedesco Khedira e Betancur copriranno le spalle al croato Mandzukic, all'argentino Paulo Dybala e al colombiano Cuadrado, che sosterranno l'azione del bomber Gonzalo Higuain.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà modulo 4-1-3-2 per lo Sporting Lisbona del tecnico Jorge Jesus, 4-2-3-1 per la Juventus di Massimiliano Allegri, con i due allenatori che proveranno a limitare il turn over, considerando l'importanza della posta in palio nell'economia della corsa di questa fase a gironi. Non ci sono precedenti allo José Alvalade tra Juventus e Sporting, la vittoria dell'andata resta l'unico riferimento per la formazione allenata da Max Allegri.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote che tengono conto del fattore campo, ma i bookmaker considerano comunque la Juventus favorita, con quota 2.05 per il successo bianconero proposta da Betclic, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale successo interno lusitano ed il pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.40 da William Hill. L'over 2.5 viene quotato 2.07 da Bet365, l'under 2.5 viene quotato 1.72 da Paddy Power.

