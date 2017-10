Sporting Lisbona Juventus Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote e risultato live

Sporting Lisbona Juventus Youth League 2017: info streaming video e tv, quote e risultato live della partita che si gioca ad Alcochete per la quarta giornata del girone D

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Sporting Lisbona Juventus, Youth League (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Juventus Primavera è una partita che viene arbitrata dallo svizzero Sandro Scharer e, alle ore 15 di martedì 31 ottobre, va in scena al CGD Aurelio Pereira di Alcochete (a Est di Lisbona, dall’altra parte del fiume) ed è valida per la quarta giornata nel girone D di Youth League 2017-2018. Situazione difficile per i bianconeri, che comunque non sono affatto tagliati fuori dalla corsa alla qualificazione: per il momento hanno 3 punti contro i 4 dello Sporting nel girone comandato dal Barcellona a punteggio pieno, il punto è che la pesantissima sconfitta interna di due settimane fa (1-4) ha minato qualche certezza e lasciato intendere che la differenza di potenziale tra queste due squadre possa essere importante a favore dei portoghesi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Juventus Primavera verrà trasmessa in tv sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, dunque sarà un’esclusiva per tutti gli abbonati al digitale terrestre a pagamento che, in assenza di un televisore, potranno assistere a questa partita anche in streaming video, grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Come detto, la partita di andata è stata un disastro per la Juventus, che arrivava dalla vittoria contro l’Olympiacos e si è fatta travolgere incassando quattro gol nel solo primo tempo. A questo punto serve una vittoria per scavalcare nuovamente lo Sporting; i bianconeri andrebbero a +2 e a quel punto, contando in una vittoria del Barcellona sui portoghesi, servirebbe vincere in casa dell’Olympiacos oppure ottenere due pareggi nelle ultime due partite per qualificarsi almeno ai playoff, cioè il punto cui i giovani bianconeri erano arrivati lo scorso anno quando in panchina c’era Fabio Grosso. Tuttavia la Juventus Primavera continua a faticare: in campionato ha perso ancora, in casa contro la Lazio, e in questo momento sarebbe costretta a giocare uno spareggio per non retrocedere. Non l’inizio di stagione in cui i bianconeri avevano sperato, anche se ovviamente c’è tempo per sistemare le cose e crescere.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS

Lo Sporting non avrà a disposizione Jovane Cabral, espulso due settimane fa; a completare il tridente dunque sarà Diogo Bras, che agirà sulla sinistra lasciando a Tomas Silva la corsia destra, con Rafael Leao (autore di una doppietta a Vinovo) che sarà la prima punta. Lo schema dovrebbe essere una sorta di 4-2-1-3, con un giocatore (Miguel Luis) che giocherà alle spalle di questo tridente, ovviamente potrebbe anche trattarsi di un 4-2-3-1 arretrando la posizione dei due esterni. Cambia poco da questo punto di vista; la corsa certa è che a centrocampo ci sarà una linea mediana formata da Bragança e Ferreira, con il compito di proteggere la difesa comandata da Tiago Djalo, che sarà uno dei due centrali. Al suo fianco giocherà Joao Silva, sulle fasce invece spazio a Correia e Abdu Conte. Il portiere sarà Maximiano.

Alessandro Dal Canto ha giocato venerdì con una difesa a tre, un inedito di questa stagione: Zanandrea e Vogliacco a proteggere il fianco a Delli Carri, riferimento a protezione di Loria. Una soluzione che potrebbe essere confermata: in questo caso si alzerebbero i due terzini che giocherebbero sulla linea di centrocampo, a sinistra Tripaldelli e a destra probabilmente Kameraj. Uno tra Di Pardo e Morrone dovrebbe invece rimanere fuori per favorire l’ingresso in campo di Caligara, che si posizionerebbe nella cerniera a guardia della difesa; sulla trequarti infatti sembra che Dal Canto abbia comunque deciso per Nicolussi Caviglia e Portanova, la prima punta sarà Marco Olivieri - in realtà un esterno adattato - che è una delle poche note liete di questo brutto avvio di stagione. In porta Loria, che ancora una volta prende il posto dell’infortunato Del Favero.

QUOTE E PRONOSTICO

Abbiamo le quote BWin per addentrarci nel pronostico di Sporting Lisbona Juventus, e le scommesse ci dicono che i portoghesi sono favoriti: per il segno 1 infatti l’agenzia ha previsto una quota di 1,50 mentre il pareggio vale 4,10 e la vittoria della Juventus Primavera, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte la somma che avrete deciso di giocare.

