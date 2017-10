Video/ Lecce Cosenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 11^ giornata)

Video Lecce Cosenza (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 11^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

31 ottobre 2017 Marco Guido

Video Lecce Cosenza (LaPresse)

Il Lecce prosegue il proprio magic-moment vicendo la partita disputata al "Via del Mare" contro il Cosenza che è stata decisa da un gran gol realizzato al 73' da Mancosu che con un potente tiro ha regalato altri tre punti alla formazione di Liverani che ha sofferto più del previsto contro i calabresi che questa sera hanno giocato alla pari con la capolista del girone C. Iniziano meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 15' con un tentativo da fuori area di Lepore che deviato si è indirizzato verso l'angolo basso dello specchio dove Saracco è riuscito a bloccare in tuffo. Al 21' magistrale contropiede del Cosenza condotto da Baclet che ha servito al centro per Mungo il cui tiro di sinistro da dentro l'area di rigore è stato respinto dall'attento Perucchini. Al 28' ancora Mungo protagonista con un tentativo a giro da dentro l'area di rigore che è terminato oltre la traversa. Al 33' gol annullato ai calabresi per un fallo commesso da Baclet che ha impattato il cross di Staletta con un colpo di testa che è stato respinto dal palo ma il gioco è stato fermato dal direttore di gara per un fallo commesso dall'attaccante ospite. Al 35' su una punizione calciata dalla trequarti da Lepore, la palla dopo una ribattuta è arrivata tra i piedi di Armellino che ha cercato il gol con un potente diagonale al volo che è uscito di non molto dal palo lontano dei calabresi. Il Lecce ha poi sfiorato il gol al 42' ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, un corner, che è arrivato tra i piedi di Cosenza che ha tentato una potente conclusione che è finita sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero si è cosi concluso un primo tempo non molto spettacolare sul punteggio di 0 a 0.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno disputato i primi quarantacinque minuti di gioco. Al 58' mister Liverani insoddisfatto dell'andamento della gara decide di effettuare ben tre cambi richiamando Torromino, Marino e Pacilli ed inserendo Di Piazza, Ciancio e Riccardi. Al 61' opportunità per Lepore direttamente da calcio di punizione da fuori area che il numero 10 ha messo di non molto sopra la traversa. Al 64' su un calcio d'angolo invece è stato Dermaku a sfiorare il gol mettendo fuori di non molto con un bel colpo di testa. Al 68' proprio uno dei subentrati, Di Piazza, ci ha provato con un contropiede concluso con una bel tiro a giro che è uscito sfiorando l'incrocio dei pali. Al 73' è poi arrivato l'episodio che ha deciso l'incontro: Mancosu ha fatto partire un vero e proprio bolide da quasi trenta metri che si è infilato imparabilmente vicino al palo lontano facendo esplodere il "Via del Mare". La reazione dei calabresi si concretizza all'82' con Loviso la cui punizione è stata deviata dalla barriera di poco sopra la traversa. L'ultima opportunità è arrivata all'89' quando Mendicino ha tentato una girata al volo che un pò strozzata è stata allontanata dalla retroguardia pugliese. Dopo tre minuti di recupero si è così conclusa questa sfida che permette al Lecce di allungare ulteriormente in classifica confermando così il primo posto in graduatoria anche se questa sera ha sofferto più del previsto contro una squadra che, a discapito della deficitaria classifica, ha lottato alla pari cedendo ad un super gol di Mancosu.

