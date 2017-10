Video/ Ternana Carpi (0-0): highlights della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Ternana Carpi (risultato finale 0-0): gli highlights della partita giocata al Libero Liberati e valida nella 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

31 ottobre 2017 Marco Guido

Video Ternana Carpi (LaPresse)

L'incontro tra Ternana e Carpi si è concluso con un pareggio a reti bianche, uno 0 a 0 tutt'altro che spettacolare tra due formazioni che hanno mostrato molte lacune in fase offensiva. In tutti i 95 minuti di gioco, in sostanza le occasioni nitide da gol sono state solamente due: una nel primo tempo quando Tremolada ha calciato oltre la traversa da ottima posizione ed una nella ripresa quando il subentrato Montalto ha colpito con una deviazione di testa il palo della porta difesa da Colombi. Ci provano subito gli umbri al 5' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla dopo diversi rimpalli è arrivata tra i piedi di Valjent che ha tentato una potente conclusione che però è terminata ampiamente sopra la traversa. All'11' reazione degli emiliani con un buon lavoro di Jelenic che ha intelligentemente appoggiato all'indietro per Verna che ha tentato un potente tiro rasoterra da fuori area che Bleve ha bloccato senza troppi problemi. Nonostante il predominio della Ternana, la gara è equilibrata e lottata soprattutto a metà campo e così non succede più nulla fino al 38' quando l'inesauribile Favalli è stato liberato da un bel lancio che gli ha permesso di mettere al centro un cross che ha pescato Tremolada che ha messo sopra la traversa da ottima posizione. La squadra di casa ci crede e al 41' si rende ancora pericolosa con Defendi che da dentro l'area di rigore in posizione defilata ha provato un tiro al volo che Pachonik ha deviato fuori dallo specchio. Senza nemmeno un minuto aggiuntivo, si è concluso un primo tempo piuttosto noioso e veramente povero di emozioni.

LA RIPRESA

Il secondo tempo si è aperto senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dare fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Ricominiciano meglio i padroni di casa che al 52' sfiorano il gol grazie ad un bel cross di Tremolada che ha pescato al centro dell'area Albadoro il cui colpo di testa un pò centrale è stato bloccato con sicurezza da Colombi. Al 54' Valjent ci ha provato anticipando tutti con una deviazione al volo all'altezza del primo palo che è terminato sulla parte esterna della rete. Al 55' prima sostituzione obbligata per il Carpi che ha dovuto far uscire l'infortunato Pasciuti, il cui posto è stato preso da Saric. Al 58' primo cambio anche deciso da mister Poschesci che ha inserito Montalto al posto di Albadoro che ha platealmente protestato col proprio allenatore al momento dell'uscita dal terreno di gioco. Proprio il neo-entrato Montalto al 60' ha impattato benissimo un cross del solito Tremolada ma il colpo di testa dell'attaccante è stato respinto dal palo a Colombi ampiamente battuto. Nell'occasione il giocatore di casa ha subito un brutto colpo fortuito da Mbaye che ha poi costretto il numero 32 ad abbandonare il campo al 74' e lasciare il posto a Finotto. La squadra di casa prova ad attaccare ma faticando a creare pericolo negli ultimi venti metri e così non succede più nulla fino all'80' quando Tremolada ha calciato una punizione verso il palo lontano che Colombi è riuscito a deviare in corner con un gran balzo. Al 87' ultimo cambio anche questa volta obbligato per mister Poschesci che ha dovuto far uscire Signorini il cui posto è stato rilevato da Marino. Nonostante i cinque minuti di recupero, non è successo nulla fino al triplice fischio che ha regalato un punto per entrambe le compagini, un pareggio che accontenta sicuramente gli emiliani mentre lascia un pò di amaro in bocca agli umbri che hanno cercato di attaccare ma senza riuscire a creare grossi pericoli negli ultimi venti

