Video/ Verona Inter (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Verona Inter (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita giocata al Bentegodi e valida nella 11^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

31 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Verona Inter (LaPresse)

Da quando la vittoria vale i tre punti, cioè dalla stagione 1994-95, l'Inter non era mai partita così bene: 29 punti nelle prime 11 giornate, Luciano Spalletti fa addirittura meglio di Gigi Simoni che non andò oltre quota 27. Impressionante poi il raffronto rispetto a dodici mesi fa quando i nerazzurri, all'epoca allenati da De Boer, non raccolsero neanche la metà dei punti ottenuti in questo inizio di campionato. La Beneamata continua a mantenere dunque il ritmo impressionante imposto dal Napoli rimanendo così a -2 dai partenopei e a nutrire speranze di scudetto, soprattutto se si vincono partite scorbutiche e complicate come quella contro il Verona che ha venduto cara la pelle e non avrebbe meritato la sconfitta. In effetti dalle statistiche non c'è stata una netta supremazia territoriale da parte dell'Inter (53% di possesso palla contro il 47% degli avversari) e anche nel computo dei tiri in porta la differenza non è poi così ampia (5 a 2 per gli uomini di Spalletti). Gli ospiti possono comunque recriminare per la traversa colpita da Vecino, i padroni di casa invece per come non sono andati a chiudere la marcatura su Borja Valero e Perisic sulle azioni dei gol. In classifica l'Hellas resta terzultimo a quota 6 punti (a pari merito con il Genoa) ma resta comunque in piena corsa per la salvezza, soprattutto se confermerà queste prestazioni anche nelle prossime gare magari negli scontri diretti per evitare la retrocessione.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la fine della gara il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti di aver scritto una nuova pagina di storia con il record di punti nelle prime undici giornate, anche se non pensiamo più di tanto alle statistiche. Oggi è stata molto dura ma alla fine abbiamo vinto conquistando tre punti, questa è la cosa che conta maggiormente. Giocare contro le squadre che devono salvarsi non è mai facile perché danno sempre il 100% cercando di chiudere tutti gli spazi e di non farci segnare. Noi abbiamo giocatori molto forti in grado di fare la differenza nei momenti più importanti e stasera lo abbiamo dimostrato di nuovo".

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: "Stasera i ragazzi sono entrati nella storia dell'Inter, perciò do 10 a tutti. La partita non è stata facile, noi siamo riusciti a vincerla attraversando anche dei momenti di difficoltà, sapevamo che il Verona sarebbe stata una squadra insidiosa da affrontare. La ricetta ideale per non soffrire in gare come questa è tenere palla e gestirla nel migliore dei modi per tutti i novanta minuti, poi può capitare di sbagliare e buttare via qualche pallone di troppo, a quel punto rischiamo di essere puniti come è accaduto nell'episodio del rigore. Non vedo il motivo perché qualcuno si debba deprimere se giocano sempre gli stessi, il compito dell'allenatore è schierare la formazione migliore possibile in ogni caso, i calciatori sono dei professionisti che si allenano per farsi trovare pronti quando ci sarà bisogno di loro".

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Verona, Fabio Pecchia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando si gioca contro squadre forti come l'Inter ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo. Al di là di questo ho visto una grande prestazione da parte dei miei, sono molto amareggiato perché non abbiamo raccolto nulla e meritavamo qualcosa di più, anche se abbiamo capito che questa è la strada da percorrere. Pazzini? Il cambio era già in programma, è stata solo una coincidenza il fatto che sia entrato proprio quando c'era da battere il rigore. La squadra non deve perdere l'autostima e l'entusiasmo ma insistere e tenere duro, prima o poi i risultati arriveranno anche per noi. Clima ostile nei miei confronti? Non me ne sono accorto, non mi sento in discussione".

