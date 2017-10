Ajax Brescia/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario e risultato live (Champions League donne)

Diretta Ajax Brescia, calcio femminile (Foto LaPresse)

Ajax Brescia, partita che sarà diretta dall’arbitro scozzese Lorraine Clark, va in scena alle ore 19:30 di mercoledì 4 ottobre presso il De Toekomst di Duivendrecht; è valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2017-2018 di calcio femminile. La competizione inizia dai turni a eliminazione diretta, non essendo prevista una fase a gironi; il ritorno di questa partita andrà in scena tra una settimana, importante per il Brescia fare subito risultato per poi andare a chiudere il discorso in casa, avendo il pubblico a favore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ajax Brescia non sarà disponibile in diretta tv, nè si potrà seguire una diretta streaming video per questo incontro; tuttavia i tifosi e gli appassionati del calcio femminile potranno accedere al sito www.uefa.com, visitando l’apposita sezione dedicata a questa Champions League e avere così informazioni utili sulle due squadre in campo e sulla partita.

IL CONTESTO

Il Brescia è una delle squadre che in queste ultime stagioni hanno contribuito ad innalzare il movimento italiano di calcio femminile; campione d’Italia nel 2014 e 2016, ha vinto anche per tre volte la Coppa Italia e per quattro la Supercoppa Italiana. Lo scorso anno si è dovuta arrendere alla Fiorentina in campionato, ma rispetto ai viola ha tanta esperienza in Champions League: nel 2016 ha raggiunto i quarti e per due edizioni consecutive ha fatto fuori il Fortuna Hjorring, avversaria della Fiorentina (sempre oggi). L’allenatore è Gianpietro Piovani, che come calciatore abbiamo visto anche in Serie A ed è fortemente legato al Brescia; ha preso il posto di Milena Bertolini, andata a guidare la nazionale.

L’Ajax invece il girone l’ha dovuto giocare: in un gruppo di qualificazione ha vinto tutte le partite che ha giocato, regolando per 6-0 il Rigas, per 2-1 il Parnu e per 3-0 lo Standard Liegi. La sua fondazione risale al 2012; è ovviamente parte integrante della società maschile e partecipa oggi alla Eredivisie Vrouwen - vinta pochi mesi fa - che era stata cancellata nel 2012 per aprire alla BeNe League, torneo con la presenza di squadre olandesi e belghe dove l’Ajax ha chiuso al massimo al terzo posto. Nel palmarès della società figurano anche due Coppe d’Olanda, questa è la prima partecipazione ad un grande torneo internazionale per l’Ajax che dunque non ha troppe ambizioni, ma vuole comunque provare a fare più strada possibile.

FORMAZIONI BRESCIA

Anche Piovani ha confermato il 3-5-2 che era già uno dei moduli di riferimento di Milena Bertolini: in porta Caesar, linea difensiva comandata da Fusetti con Hendrix e Mendes ai suoi lati. A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita di campionato (6-0 al Pink Bari), nel caso invece le scelte fossero le stesse vedremmo Giugliano davanti alla difesa con Heroum e Girelli sulle mezzali, sulle corsie laterali Sikora e Bergamaschi. Nel settore offensivo quasi certa del posto Daniela Sabatino; al suo fianco dovrebbe invece essere in campo Daleszczyk che prenderebbe il posto di Giacinti.

