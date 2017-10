AlbinoLeffe Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta AlbinoLeffe Triestina, Serie C (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Triestina verrà diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio (sezione di Ancona): valida per il girone B della Serie C 2017-2018, arrivata alla settima giornata, va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 4 ottobre. Entrambe le formazioni giungono ad affrontarsi in questo match dopo aver perso nel turno giocato di domenica. I lombardi sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bassano per 1-0 in una partita strana e particolarmente nervosa. Ospiti in svantaggio numerico già al 36' a causa del doppio giallo a Gavazzi, ma un minuto dopo era già parità numerica per via dell'espulsione rifilata a Venitucci nelle fila dei veneti. Nel secondo tempo il fallo da ultimo uomo di Scrosta ha mandato dal dischetto Minesso, che ha praticamente regalato il successo al Bassano e messo in ghiaccio il risultato per via della superiorità numerica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

AlbinoLeffe Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

Con due indisponibili per squalifica, dunque, e dopo una gara particolarmente dispendiosa dal punto di vista energetico e non solo, l'Albinoleffe attende in casa una Triestina dal rendimento deludente rispetto alle premesse, e con il tecnico Sannino finito inevitabilmente in discussione. Un progetto importante, infatti, è stato messo nel capoluogo friulano per riportare la piazza ai fasti di un tempo, quando gli alabardati risiedevano stabilmente in cadetteria insieme proprio all'Albinoleffe.

I bianco-rossi, per effetto di due sconfitte, due pareggi ed un solo successo in 5 gare giocate, occupano al momento la 12esima posizione della classifica in attesa di recuperare il match saltato alla prima di campionato. L'ultimo passo falso della Triestina è arrivato nella sfida casalinga di domenica contro il Renate, risultato che ha permesso peraltro ai brianzoli di balzare momentaneamente in vetta alla classifica del girone B. Gli ultimi due precedenti in ordine cronologico risalgono alla B 2010/11, quando le due squadre si bloccarono per due volte sull'1-1 nei due match a campi invertiti. Occhio ad un dato, però: in 9 precedenti all'Atleti Azzurri dal 2001, sono una volta i triestini hanno fatto bottino pieno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Alvini potrebbe effettuare una variazione di modulo per far fronte alle assenze al centro dei due centrali Scrosta e Gavazzi. Probabile il passaggio ad una linea a 4 in cui, davanti a Coser, dovremmo vedere il ritorno di Zaffagnini insieme al romeno Mihai Gusu. In mediana Sbaffo, Agnello e Di Ceglie sembrano destinati ad una conferma, con Giorgione che andrà ad occupare la corsia di destra e Cortellini quella opposta. In avanti partirà dal primo minuto la prima punta Zouko. Dall'altra parte l'esperto tecnico Sannino inserisce un 4-4-2 con Perisan in porta, Aquaro e El Hasni al centro, Grillo e Codromaz da terzini. Porcari e Meduri dovrebbero essere i due mediani al centro, con Bracaletti e Bariti che agiranno da esterni di centrocampo. In attacco Mensah farà compagnia al marocchino Rachid Arma. Una sfida interessante contrappone due formazioni che, al momento, non hanno espresso probabilmente appieno tutto il proprio potenziale. I due tecnici giocano con un sistema di gioco equilibrato ed attento a coprire, ma nonostante ciò c'è qualità in avanti per produrre gioco offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote previste per questa partita, analizziamo quelle fornite dall'agenzia di scommesse Eurobet che offre il segno 1 per la vittoria dell'AlbinoLeffe a 1,95 e il segno 2 per l'affermazione esterna della Triestina 2 a 3,80. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe invece di guadagnare 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

