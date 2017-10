Arezzo Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Arezzo Pontedera (LaPresse)

Arezzo Pontedera, diretta dall’arbitro Andrea Mei di Pesaro, è la partita in programma oggi mercoledì 4 ottobre alle ore 20.30 presso il Città d’Arezzo, valida nella 7^ giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Dopo un avvio di stagione complicato, che aveva portato soli 3 punti in 4 gare giocate con Bellucci sulla panchina, l'Arezzo allenato ora da Massimo Pavanel sembra essersi rimesso in carreggiata dopo il cambio della guida tecnica. In realtà anche l'ex allenatore della primavera dell'Hellas non aveva iniziato nel migliore dei modi, subendo una clamorosa sconfitta interna in uno dei tanti derby stagionali contro la Lucchese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La sfida tra Arezzo e Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

COME ARRIVANO GLI AMARANTO

Nell'ultima gara esterna degli amaranto, invece, in cui i toscani sono sbarcati sul difficile campo dell'Alessandria, la formazione di Pavanel è tornata al successo ottenendo 3 punti pesantissimi ed infliggendo un duro colpo al morale di una squadra già in difficoltà come l'Alessandria. E' stata la rete del giovanissimo Di Nardo, arrivata al 75', a portare un importante risultato in casa aretina e a ridare fiato ai giocatori che iniziavano ad avvertire una pressione difficile da sopportare. La formazione in maglia amaranto è, però, chiamata subito a confermarsi dopo soli 3 giorni in questo derby contro il Pontedera, altra squadra reduce da un avvio da dimenticare rispetto alle pacate ambizioni della piazza.

LA SITUAZIONE IN CASA GRANATA

Due soli punti in 6 gare, infatti, con l'ultima gara persa in casa contro la capolista Livorno, sono un magro bottino per Ivan Maraia, tecnico del Pontedera, che è atteso da un altro difficile esame per salvare la propria panchina e cercare di riportare la squadra in acque sicure. Ad acuire una certa mancanza di fiducia e autostima della squadra è arrivato, poi, un K.O. in rimonta davvero difficile da mettere alle spalle contro il Livorno: nel match di domenica, infatti, il Pontedera era passato in vantaggio per 2-0 prima di subire una clamorosa rimonta negli ultimi 13 minuti per mezzo della tripletta del subentrato Murilo. Tanti rammarichi per il tecnico Maraia, che evidentemente si è trovato colto alla sprovvista dall'ingresso di un calciatore di qualità e fantasia come il brasiliano, che ha fatto il bello e il cattivo tempo nel giro di 10 minuti. E' tempo di rimboccarsi le maniche e provare a battere un Arezzo con cui i precedenti parlano di 2 vittorie e 0 sconfitte in 4 gare giocate da avversari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa dovrebbe confermare il proprio 4-3-3 visto ad Alessandria con Borra in porta, Sabatino, Ferrario, Muscat e Talarico a comporre il pacchetto difensivo. De Feudis, Corradi e Foglia saranno a centrocampo con Cutolo, D'Ursi e Moscardelli nel tridente offensivo. Unico indisponibile Luciani, espulso ad Alessandria nel finale di gara. Dall'altra parte Maraia conferma per il suo Pontedera il 3-5-2 con Grassi e Pesenti tandem offensivo e Calcagni confermato sulla corsia di destra. Non sono escluse modifiche causa turn-over, come l'ingresso di Posocc a centrocampo su una delle corsie esterne, o di Pinzauti a dare fiato a Grassi in attacco. Quasi certo, invece, lo schieramento con Gargiulo, Caponi e Spinozzi in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Un match carico di aspettative è quello che attende l'Arezzo, chiamato a fare i primi punti stagionali dinanzi al proprio pubblico. Il derby renderà l'atmosfera probabilmente più carica e bloccherà le formazioni all'inizio, ma i 3 punti sono un obiettivo di entrambe. La SNAI quota il segno 1 a 1,67, il segno X a 3,50 e segno 2 vittoria ospite a 5,00.

