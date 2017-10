Calciatore perde un testicolo dopo un tackle/ Video choc, Marin Galic rassicura: "Ora userò le protezioni"

Marin Galic

Giocando a calcio si può perdere anche un testicolo: lo sa bene Marin Galic, che ha subito un calcio nelle parti intime dalle drammatiche conseguenze. Il terzino destro dello Zrinjski Mostar stava disputando la partita di Coppa di Bosnia contro lo Sloga: stava correndo sulla fascia destra, come suo solito, cercando di superare un avversario. Quest'ultimo prova a rubargli il pallone, quindi entra in scivolata da dietro, ma anziché prendere la palla con la gamba di richiamo colpisce Galic in mezzo alle gambe con un calcio fortissimo. Fa rabbrividire solo il racconto, ma in rete circola anche il video choc che riprende l'azione. Sembra subito un fallo cattivo, un duro intervento, niente di preoccupante, invece le conseguenze si sono rivelate drammatiche per Marin Galic, che ha perso purtroppo il testicolo. Rimasto a terra dolorante, è stato poi trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un'operazione per la rimozione del testicolo.

"ORA NON SENTO PIÙ DOLORE"

Leggendo la storia di Marin Galic ai calciatori sarà venuta voglia di indossare protezioni. Il terzino destro ha, infatti, perso un testicolo a causa di un duro contrasto con un avversario. «L'operazione ha avuto successo, ora non sento più alcun dolore», ha rassicurato il giocatore dello Zrinjski Mostar. In futuro dovrà stare più attento: «Dovrò indossare le protezioni ad ogni sessione di allenamento e per le partite». Il calcio è importante, ma la voglia di costruirsi una famiglia lo è altrettanto: «La mia carriera è importante ma anche la possibilità in futuro di avere figli». Chissà se avrà avuto il coraggio di rivedere l'azione compromettente nel video che sta circolando su YouTube: immagini terribili che mostrano il momento in cui il giocatore viene colpito dall'avversario con un calcio devastante.

© Riproduzione Riservata.