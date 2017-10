Cuneo-Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Cuneo-Lucchese: qui Sebastiano Aperi, 24 anni, attaccante del Cuneo (LAPRESSE)

Cuneo-Lucchese sarà diretta dall’arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, assistito dai guardalinee Andrea Zingirllo di Seregno e Robert Avalos di Legnano. La partita di Serie C Girone A si gioca mercoledì 4 ottobre 2017 allo stadio Fratelli Paschiero (fischio d'inizio ore 14:30), ed è valida per la settima giornata di campionato che si disputa in infrasettimanale. Nel Girone A la classifica dopo 6 turni vede il Cuneo in zona playoff con 8 punti e la Lucchese a quota 7. Nella prossima giornata, l’ottava, il Cuneo farà visita al Pro Piacenza (domenica 8/10 ore 16:30) mentre la Lucchese riceverà il Pisa (domenica 8/10 ore 14:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone A tra Cuneo e Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LA SITUAZIONE

Buon avvio di stagione per il Cuneo di mister Massimo Gardano, una delle formazioni neopromosse dalla Serie D. Pur non andando mai oltre 1 gol a partita, la squadra piemontese ha già messo da parte 8 punti che al momento procurano un margine di +4 sulla zona playout. Domenica il Cuneo ha pareggiato per 1-1 sul campo della Pistoiese: entrambi le reti sono maturate nel secondo tempo, prima quella del centravanti biancorosso Dell’Agnello (64’), poi il pari dell’attaccante avversario Franco Ferrari su calcio di rigore. Tra i protagonisti anche l’estremo difensore del Cuneo, il trentenne Giuseppe Stancampiano, autore di ottimi interventi che hanno evitato la sconfitta. Contro la Lucchese i piemontesi cercano la prima vittoria casalinga in questo campionato: sinora hanno ottenuto solo 1 punto tra le mura amiche, mentre in trasferta siamo già a 2 successi e 1 pari. Come il Cuneo, anche la Lucchese allenata da Giovanni Lopez non ha mai segnato più di una rete nella singola sfida: nell’ultima i rossoneri sono capitolati in casa per mano di un Piacenza arrivato alla terza vittoria consecutiva. Probabilmente il risultato finale di 0-1 non ha reso il giusto merito agli sforzi della formazione toscana, che nell’arco del match ha impegnato più volte il portiere avversario Fumagalli sbattendoci però puntualmente contro. Al 77’ è poi arrivato il gol decisivo per il Piacenza grazie al centrocampista Mora, che ha azzeccato una bella conclusione dal limite dell’area.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Cuneo probabile un 5-4-1 con Stancampiano in porta e Conrotto, Rosso e Boni a protezione dell’area di rigore, mentre Baschirotto (fascia destra) e Testoni (sinistra) dovrebbero agire da terzini fluidificanti. In mezzo al campo Gerbaudo e Cristini, esterni alti Provenzano (a destra) ed Aperi (sinistra) e davanti Dell’Agnello, salito a quota 3 in classifica marcatori. La Lucchese dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2: davanti al portiere Albertoni previsti i difensori Maini, Espeche e Baroni; per la fascia destra pronto Tavanti mentre a sinistra dovrebbe rimanere Merlonghi, con Mingazzini e Arrigoni e far coppia in mezzo e Fanucchi tra le linee, dietro gli attaccanti Bortolussi e Del Sante.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote favorevoli al Cuneo per il match di mercoledì 4 ottobre 2017. Il portale snai.it propone il segno 1 per il successo piemontese a 2,30, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Lucchese vale 3,15; infine il segno X per l’eventuale pareggio moltiplica per 3,00 la posta in gioco. Under a quota 1,50, Over 2,35, Gol 1,95 e NoGol 1,70.

