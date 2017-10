Fermana Bassano/ Diretta video Sportube: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Fermana-Bassano (LAPRESSE)

Fermana Bassano sarà diretta dall’arbitro Nicola De Tullio di Bari: ad assisterlo i guardalinee Paolo Laudato e Pierluigi De Chirico. Squadre in campo mercoledì 4 ottobre 2017 per il Girone B di Serie C, che viva la sua settima giornata in infrasettimanale: appuntamento allo stadio Bruno Recchioni di Fermo dalle ore 15:00. La classifica dopo i primi 6 turni vede la Fermana, neopromossa dalla Serie D, al quinto posto con 11 punti mentre il Bassano è terzo a quota 13. Si tratta quindi di uno scontro in alta quota tra due formazioni in forma. Nella prossima giornata Fermana impegnata a Trieste (lunedì 9 ottobre ore 20:30) e Bassano in casa con il Teramo (domenica 8 ore 14:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE B

La partita del Girone B tra Fermana e Bassano sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti del sito web è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti.

LA SITUAZIONE

Dopo aver perso a Ravenna nella prima giornata, la Fermana allenata da Flavio Destro ha inanellato 5 risultati utili consecutivi che l’hanno proiettata nelle posizioni nobili del Girone B. Nell’ultimo week-end la squadra marchigiana si è presentata a Teramo a caccia del quarto successo di fila, ma ha dovuto accontentarsi di un punto dopo il pareggio per 0-0 contro i rossoblù di Antonino Asta. Che nel primo tempo sono andati molto vicini al vantaggio, con una punizione di Tulli respinta dal portiere Valentini ancora al di qua della linea di porta, secondo la valutazione della terna arbitrale. Nel prosieguo si è sviluppato un match equilibrato e senza molti squilli, al termine del quale la Fermana si è portata a casa un buon punto che le ha permesso di allungare la serie positiva. Anche il Bassano ha beneficiato di un calcio di punizione nell’ultima giornata, ma in questo caso a favore: l’ottimo piazzato di Mattia Minesso ha risolto la sfida casalinga contro l’Albinoleffe a metà ripresa, decretando l’1-0 per la squadra vicentina. Che così facendo ha colto la seconda vittoria consecutiva e la numero 4 negli ultimi 5 turni, mantenendosi nelle primissime posizioni del Girone B a sole 2 lunghezze dalla capolista Renate. Ora il Bassano di mister Giuseppe Magi spera di proseguire così sfruttando un calendario sulla carta favorevole: dopo la trasferta di Fermo i giallorossi disputeranno 2 gare di fila in casa contro Teramo e Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA BASSANO

Modulo 4-4-2 per la Fermana di Flavio Destro, che dovrebbe schierare Valentini in porta e in difesa Clemente a destra, Benassi e capitan Comotto a protezione dell’area e Sperotto sulla sinistra. A centrocampo previsti Doninelli e Urbinati, mentre gli esterni alti dovrebbero essere Petrucci a destra e Iotti sull’out mancino. Davanti il tandem offensivo formato da Lupoli e dal brasiliano Victor da Silva. Per il Bassano Virtus invece 4-2-3-1 di partenza con Grandi tra i pali, Barison e il capitano Bizzotto al centro della difesa, Bonetto terzino a destra e Stevanin inserito dalla parte opposta. Centrocampisti Bianchi e Proia, trequartista centrale Minesso, esterni alti Laurenti (a destra) e Fabbro (sinistra) e centravanti Grandolfo, favorito sul senegalese Abou Diop.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per la partita dello stadio Bruno Recchioni, le principali agenzie di scommesse propongono pronostici all’insegna dell’equilibrio. Sul portale snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria della Fermana a quota 2,50, poi il segno X per il pareggio finale a 3,05 e il segno 2 per il colpo esterno del Bassano Virtus a 2,80. Piccolo margine di vantaggio per i padroni di casa, che in caso di vittoria opererebbero il sorpasso in classifica. Opzione Under a quota 1,53, Over 2,25, Gol 1,90 e NoGol 1,77.

