Fiorentina Fortuna/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario e risultato live (Champions League donne)

Diretta Fiorentina Fortuna, calcio femminile (Foto LaPresse)

Fiorentina Fortuna sarà diretta dall’arbitro cipriota Sofia Karagiorgi; alle ore 20:30 di mercoledì 4 ottobre va in scena la partita valida per l’andata dei sedicesimi della Champions League 2017-2018. Lo stadio Artemio Franchi spalanca le sue porte al calcio femminile: per le viola si tratta di una giornata storica, perchè rappresenta - a soli due anni dalla sua fondazione - l’esordio assoluto in campo internazionale. Passi da gigante per una squadra che di fatto ha raccolto l’eredità del Firenze Calcio e che, con presidente Sandro Mencucci, è già riuscita ad arrivare ai vertici del calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Fortuna non sarà disponibile in diretta tv, nè si potrà seguire una diretta streaming video per questo incontro; tuttavia i tifosi e gli appassionati del calcio femminile potranno accedere al sito www.uefa.com, visitando l’apposita sezione dedicata a questa Champions League e avere così informazioni utili sulle due squadre in campo e sulla partita.

IL CONTESTO

La Champions League del calcio femminile non ha ancora conosciuto la fase a gironi: si gioca dunque in turni ad eliminazione diretta in andata e ritorno. Per questo motivo ovviamente i margini di errore sono ridotti all’osso; la Fiorentina ha la grande possibilità di esordire in casa e mettere subito qualche gol di differenza tra sè e la formazione danese. Non sarà comunque facile: il Fortuna Hjorring ha dominato in Danimarca nelle ultime stagioni e ha già vinto 8 campionati e 7 coppe, pur se in Champions League non ha mai fatto troppa strada. Per quanto riguarda la Fiorentina, l’esordio europeo potrebbe essere pagato in termini psicologici; nel fine settimana in campionato (prima giornata) è arrivato un pareggio per 1-1 sul campo del Verona.

FORMAZIONI FIORENTINA

La Fiorentina di mister Sauro Fattori sarà in campo con un 4-2-3-1 nel quale Ohrstrom difenderà i pali; linea a quattro con Vigilucci e Tortelli sulle corsie laterali, in mezzo Linari e Bartoli. A centrocampo la cerniera dovrebbe essere composta da Adami e Carissimi, anche se potrebbe trovare spazio l’islandese Sigrun Ella Einarsdottir; davanti c’è l’imbarazzo della scelta, Ilaria Mauro non ha giocato in campionato e dunque dovrebbe avere la maglia di punta centrale scalzando Ellie Brazil, mentre Goransson e Caccamo dovrebbero essere gli esterni offensivi con Bonetti a giocare alle spalle della prima punta.

© Riproduzione Riservata.