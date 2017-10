Italia Moldavia Under 19/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (oggi 4 ottobre 2017)

Diretta Italia Moldavia Under 19 (LaPresse - immagine di repertorio)

Italia Moldavia Under 19, diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro, si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.00 ed è una partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo, la cui fase finale si disputerà in Finlandia. L’appuntamento sarà presso lo stadio Vapenvallen di Huskvarna, in Svezia. Legittima la domanda: perché Italia Moldavia si gioca in Svezia? La spiegazione è legata alla formula adottata dalla Uefa per gli Europei Under 19. Tutte le squadre partecipanti vengono divise in gironi da quattro squadre ciascuno, con le partite che vengono raggruppate in sessioni che vengono ospitate da una delle quattro nazioni coinvolte. Italia e Moldavia sono inserite in un quadrangolare che ospita pure Svezia ed Estonia e che viene ospitato appunto in Svezia. Da questa fase le migliori si qualificheranno per il turno Élite, che servirà a stabilire chi si qualificherà per la fase finale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Moldavia Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video del match dalla Svezia, dunque per avere preziosi aggiornamenti in tempo reale il principale riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della nostra Federcalcio, che seguirà con la dovuta attenzione la partita della Nazionale Under 19.

IL PROGRAMMA

Italia Moldavia sarà dunque il primo atto del quadrangolare che promuoverà alla successiva fase Élite le prime due. Oggi nel nostro girone si disputerà anche la partita fra i padroni di casa della Svezia e l’Estonia a Jonkoping. Si tornerà poi in campo sabato 7 ottobre con le partite della seconda giornata, sempre nelle stesse due città svedesi: gli azzurrini se la vedranno alle ore 13.00 con l’Estonia, mentre alle ore 16.00 è in programma il fischio d’inizio di Svezia-Moldavia. Sulla carta, qui i discorsi potrebbero essere già chiusi: ipotizzando Italia e Svezia come le due Nazionali più forti, lo scontro diretto dell’ultima giornata potrebbe valere solo per stabilire il primo posto fra le due Nazionali già qualificate, ma se così non fosse ecco che Svezia-Italia di martedì prossimo 10 ottobre (ore 18.00) diventerebbe una partita delicatissima e che potrebbe regalare speranze a Moldavia ed Estonia, che quello stesso giorno si affronteranno nell’altra partita del terzo e ultimo turno del girone. Naturalmente però già da oggi capiremo meglio quali saranno i rapporti di forza.

