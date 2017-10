Mestre Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Mestre-Sambenedettese: qui Mauro Zironelli, 47 anni, allenatore del Mestre (LAPRESSE)

Mestre Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani di Empoli: a completare la terna disciplinare i guardalinee Vincenzo Madonia di Palermo e Thomas Miniati di Maniago. Turno infrasettimanale nel campionato di Serie C: Mestre e Sambenedettese si affrontano mercoledì 4 ottobre 2017 allo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro, per la settima giornata del Girone B; il calcio d’inizio della sfida è previsto per le ore 14:30. Il neopromosso Mestre è allenato dall’ex centrocampista Mauro Zironelli e in classifica è sesto con 11 punti, uno in meno rispetto alla Sambenedettese di mister Francesco Moriero che viaggia in quarta posizione a quota 12. Nel prossimo turno (il numero 8) le due squadre scenderanno in campo domenica 8 ottobre, entrambe alle ore 18:30: il Mestre farà visita alla Feralpisalò mentre la Sambenedettese riceverà il Santarcangelo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE B

La partita del Girone B tra Mestre e Sambenedettese sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti del sito web è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti.

LA SITUAZIONE

Ottimo avvio di campionato per il Mestre, che al pari delle altre due neopromosse del Girone B (Fermana e Triestina) si sta facendo valere. Finora la formazione arancione ha perso solo una volta, alla quota giornata proprio sul campo della Fermana (1-0); domenica scorsa invece i ragazzi di mister Zironelli non sono dovuti nemmeno scendere in campo per superare il Modena, penalizzato dalla perdurante chiusura del suo stadio di casa (l’Alberto Braglia); gli emiliani hanno così incassato la sconfitta a tavolino per 3-0, dal canto suo il Mestre si è portato a casa i più facili dei 3 punti. Nell’impegno precedente invece i veneti avevano piegato in casa la Triestina, vincendo per 2-1 con rigore decisivo dell’attaccante Alberto Spagnoli al 95’ minuto. Ultima giornata sorridente anche alla Sambenedettese, che nell’anticipo di sabato ha ottenuto il secondo successo esterno del torneo espugnando il campo della Reggiana. I ragazzi di mister Moriero hanno mostrato il giusto cinismo, mettendo la partita in discesa grazie alle reti del centrocampista Luca Gelonese (29’) e dell’attaccante Luca Miracoli (44’). La classifica comincia a farsi interessante per i marchigiani che sperano di rimanere il più possibile a contatto con le prime posizioni; in tal senso la trasferta contro il Mestre si presenta come un bel banco di prova per la squadra rossoblù che finora ha alternato vittorie (4) e sconfitte (2) senza mai pareggiare.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 3-5-2 per il Mestre di Mauro Zironelli: previsti Gagno in porta e Politti, Gritti e Perna a protezione dell’area di rigore. In mezzo al campo Casarotto affiancato dalle mezzali Boscolo e Rubbo, mentre sugli esterni dovrebbero correre Beccaro (a destra) e Fabbri (a sinistra). Davanti infine il brasiliano Neto Pereira e Sottovia. La Sambendettese dovrebbe rispondere con il 4-3-3: tra i pali Aridità, al centro della difesa Mattia e Conson, terzino destro Rapisarda e sulla sinistra Tomi. Per il trio di centrocampo pronti Gelonese, lo sloveno Armin Bacinovic e Vallocchia, mentre in attacco gli esterni Troianiello e Di Massimo sopporteranno il centravanti Miracoli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote leggermente favorevoli agli ospiti, che si presentano allo stadio Pier Giovanni Mecchia con 1 punto in più in graduatoria. snai.it fissa a 2,85 il segno 1 per il successo casalingo del Mestre, a 3,05 il segno X per l’eventuale pareggio e a 2,45 il segno 2 per la vittoria esterna della Sambenedettese. Opzione Under quotata 1,55, Over 2,25, opzione Gol a 1,90 e NoGol 1,77.

