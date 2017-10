Monza-Alessandria/ Streaming video e diretta Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Alessandria (LaPresse)

Monza-Alessandria, diretta dall’arbitro Daniele Viotti di Tivoli, è la partita in programma oggi 4 ottobre 2017 alle ore 18.30 allo Stadio Brianteo di Monza e valida nella 7^giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 1-0 subita sul campo dell'Arzachena, che ha spezzato una serie di 3 gare da imbattuti: i brianzoli sembravano ormai aver portato a casa un buon pari esterno, quando all'87' Bonacquisti ha gelato gli ospiti regalando 3 punti preziosi ai suoi per agguantare il sesto posto in classifica. Il Monza, da parte sua, aveva manifestato fin dall'inizio della gara alcune difficoltà a contenere le spinte dei locali, pagando probabilmente un eccesso di sicurezza dopo il 4-0 rifilato alla Carrarese. Il K.O. rimediato in Costa Smeralda, dunque, se non fa bene alla classifica, farà sicuramente bene alla testa dei giocatori, che sanno di dover affrontare ogni gara con il giusto spirito per raggiungere quello che è il vero obiettivo stagionale, ovvero un posto nelle prime 10.

DIRETTA STREAMING VIDEO MONZA ALESSANDRIA (da raiplay)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Sarà proprio Monza-Alessandria la sfida che verrà trasmessa in diretta tv sulla tv nazionale per il 7^ turno del campionato di serie C: appuntamento quindi per le ore 18.3.0 sul canale Raisport + (numero 57 del digitale terrestre), con diretta streaming video confermata tramite il portale raiplay.it. Sarà poi possibile come al solito seguire la sfida al Brianteo anche in diretta video streaming sul portale Sportube.tv, che si è assicurata i diritti per questa stagione del terzo campionato italiano.

LA SITUAZIONE

Non sarà una missione semplice quella Zaffaroni, tecnico che ha guidato la squadra al ritorno in terza serie, ma l'obiettivo sembra essere più che alla portata. Al momento i brianzoli stazionano al nono posto della classifica del girone A, e sperano in un successo che stando ai dati attuali potrebbero portarli fino al quarto posto. L'avversario di giornata, però, sarà un duro ostacolo per la voglia di riscatto del Monza; l'Alessandria di Stellini, giunto in Piemonte per aprire un nuovo ciclo e tentare finalmente di ottenere una promozione stregata, con soli 3 punti conquistati è al terzultimo posto in classifica, pur con una gara da recuperare. L'ultima batosta in ordine di tempo è la sconfitta interna di domenica contro l'Arezzo, formazione che fra l'altro è giunta al Moccagatta fra mille difficoltà. L'allenatore proverà a dare una scossa alla squadra per lasciarsi alle spalle questo pessimo avvio di stagione, e rimettersi in carreggiata per poter lottare per l'obiettivo. Con un Livorno già ben lanciato e che ha subito dimostrato consapevolezza delle proprie forze non sarà facile riuscire a recuperare per la promozione diretta, ma c'è sempre la strada dei play-off.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALESSANDRIA

Le formazioni del match risentiranno inevitabilmente del turn-over e delle 3 gare in programma nel giro di poco più di una settimana. Per il suo 4-4-2, il tecnico di casa Zaffaroni dovrebbe confermare in blocco la linea a 4 di difesa e la presenza di Liverani in porta, mentre in mediana Galli potrebbe essere sostituito da Palesi al fianco di Guidetti. Sugli esterni pronti D'Errico e Giudici, mentre in attacco è ballottaggio di 5 giocatori per sole 2 maglie. Alla fine Ponsat dovrebbe essere la novità accanto a Barzotti. Sull'altra sponda, Stellini cambierà probabilmente di meno nel 5-2-1-2. L'ex Milan Michael Agazzi sarà fra i pali, con Ranieri, Piccolo, Casasola, Gozzi e Celjak in difesa. In mediana Nicco e Branca favoriti su Ranieri con Bellomo a fare il trequartista alle spalle di Gonzalez e Fischnaller. Leggendo i nomi a disposizione del tecnico Stellini sembrerebbe inspiegabile l'inizio di stagione dei piemontesi; eppure questo è la vera sfida di questo campionato, in cui talvolta i valori sulla carta vengono mascherati da diversi fattori.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote SNAI offrono l'1 a 2,55 a fronte del segno 2 quotato 2,70. L'X vale 3,10 la posta per l'occasione: l sfida appare particolarmente calda visto he si troveranno di fronte il neopromosso Monza e la compagine dei grigi che l’anno scorso a lungo erano rimasti in testa la classifica del girone A, salvo poi perdere una promozione quasi in tasta sul finale.

© Riproduzione Riservata.