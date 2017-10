Olbia-Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Olbia-Pistoiese: qui Bernardo Mereu, 56 anni, allenatore dell'Olbia (LAPRESSE)

Olbia-Pistoiese sarà diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione di Torino, assistito dai guardalinee Francesco Perrelli di Isernia e Mario Berger di Pinerolo. Mercoledì 4 ottobre 2017 scende in campo il Girone A di Serie C, con il turno infrasettimanale valido per la settima giornata: Olbia-Pistoiese si gioca allo stadio Bruno Nespoli dalle ore 16:30. La formazione sarda è lanciata dei quartieri alti del Girone A e prima della 7^giornata si trova in terza posizione con 13 punti, la Pistoiese invece chiude la zona playoff a quota 8 (alla pari con Monza e Cuneo). Prossima giornata (8^): domenica 8 ottobre l’Olbia riceverà il Siena alle ore 16:30, mentre la Pistoiese sarà impegnata sul campo della Giana Erminio alla stessa ora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone A tra Olbia e Pistoiese sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LA SITUAZIONE

Le ultime due vittorie consecutive hanno proiettato l’Olbia in piena zona playoff e soprattutto a +9 dalla zona playout. Domenica i sardi hanno ottenuto il secondo successo esterno in campionato espugnando il campo del Pro Piacenza: marcature aperte da Daniele Ragatzu, che al 13’ minuto ha estratto dal cilindro una rovesciata da capogiro per il gol del vantaggio. Sempre nella prima frazione il pareggio del Pro con Barba (26’), poi a metà ripresa la prima rete stagionale di Roberto Ogunseye ha riportato avanti l’Olbia (64’). Che nel finale se l’è vista brutta prima di esultare, quando il difensore francese Leverbe ha causato un rigore che l’attaccante avversario Alessandro ha spedito alle stelle; in pieno recupero, nonostante l’inferiorità numerica, il centrocampista Andrea Feola ha chiuso il conto dopo un’azione di contropiede. Olbia che ora ha a disposizione due sfide interne di fila per arrotondare ulteriormente il suo bottino in classifica. Dal canto suo la Pistoiese di Paolo Indiani si presenta al Nespoli con voglia di riscatto, dopo il pareggio dal retrogusto amaro contro il Cuneo. Gli arancioni hanno offerto una buona prestazione ma si sono ritrovati sotto a metà ripresa, dopo la rete del centravanti biancorosso Dell’Agnello (64’); nell’ultima fetta di partita la Pistoiese ha attaccato con una certa continuità trovando il pari ad un quarto d’ora dalla fine, con il calcio di rigore trasformato dall’argentino Franco Ferrari salito a quota 4 in classifica marcatori. Toscani che non vincono da 3 turni e che, all’opposto dell’Olbia, disputeranno due trasferte consecutive (domenica saranno di scena a Gorgonzola contro la Giana Erminio).

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PISTOIESE

Nell’Olbia squalificato Leverbe e ancora non al meglio i centrocampisti Piredda, reduce da infortunio ad una spalla, e Biancu. Mister Bernardo Mereu confermerà il modulo 4-3-1-2: tra i pali Aresti, davanti a lui i difensori centrali Iotti e Dametto, terzini Pisano a destra e Manca (o in alternativa Cotali) sulla sinistra. Scelte quasi obbligate a centrocampo: Visto potrebbe prendere il posto di Muroni, nelle altre due caselle confermati Feola e Geroni così come Murgia in posizione di trequartista. Attacco affidato a Ragatzu, anche lui autore di 4 reti in questo avvio di campionato, e Senesi. La Pistoiese di Paolo Indiani risponderà con il 3-4-2-1: portiere Taccagno e difensori Rossini, Nossa e Priola. Sulle fasce previsti Mulas e Zappa mentre Minardi, Luperini e Regoli si muoveranno per vie centrali. Pacchetto offensivo con Surraco e Vrioni a supporto di Ferrari.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Fattore campo e stato di forma recente contribuiscono ad inclinare i pronostici dalla parte dell’Olbia. I sardi risultano favoriti anche da snai.it, che abbassa il segno 1 per la vittoria casalinga a quota 1,95. Il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre vale 3,20, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Pistoiese (già vittoriosa ad Arezzo in questo campionato) è quotato 3,90. Under 1,60, Over 2,15, Gol 1,90 e NoGol 1,77.

