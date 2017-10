Piacenza-Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Piacenza-Gavorrano: qui Ermanno Fumagalli, 35 anni, portiere del Piacenza (LAPRESSE)

Piacenza-Gavorrano sarà diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione di Roma 2: ad assisterlo i guardalinee Giovanni Manara di Mantova e Luca Valletta di Napoli. La partita si gioca mercoledì 4 ottobre 2017 allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, ed è valida per la 7^giornata del campionato di Serie C. Nel girone A il Piacenza sta viaggiando forte e dopo 3 vittorie di fila si è portato al sesto posto con 10 punti; all’opposto il neopromosso Gavorrano, che conta una partita in meno, ha sempre perso ed occupa l’ultima posizione ancora senza punti. Calcio d’inizio alle ore 16:30. Nel week-end le due squadre torneranno in campo per l’ottavo turno: per il Gavorrano anticipo in casa contro l’Arzachena (sabato 7 ottobre, ore 14:30), il Piacenza invece farà visita al Pontedera (domenica 8 ore 16:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone A tra Piacenza e Gavorrano sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LA SITUAZIONE

Dopo la partenza ad handicap, con 1 solo punto raccolto nelle prime 3 giornate, il Piacenza di Arnaldo Franzini si è rilanciato inanellando 3 vittorie consecutive contro Arezzo, Arzachena e Lucchese. Domenica scorsa è arrivato il primo successo in trasferta per i biancorossi che hanno espugnato il Città di Arezzo grazie ad un bel gol di Christian Mora: entrato in campo da una manciata di minuti, il giovane esterno ha pescato il jolly al 77’ infilando sotto la trasferta un gran tiro di prima intenzione. Per la verità mister Franzini ha ringraziato in maniera particolare anche il portiere Ermanno Fumagalli, autore di diverse parate decisive per conservare il risultato pieno. Piacenza che ora punta ad allungare a 4 la striscia di successi di fila, attenzione però al Gavorrano che rischia di rappresentare il classico tranello del diavolo. La squadra grossetana, guidata in panchina da Vitaliano Bonuccelli, non è ancora riuscita a sbloccare la casella dei punti e nel week-end ha incassato il ko più largo, perdendo 3-0 in casa contro la Viterbese (nelle precedenti 4 partite lo scarto era sempre stato di una sola rete). Risultato che sembra non ammettere repliche, anche se la prestazione del Gavorrano non è stata tutta da buttare: i neopromossi azzurro-rossi stanno però faticando troppo in fase realizzativa, come dimostrano i soli 2 gol sin qui messi a segno (peggior attacco del girone assieme all’Alessandria).

PROBABILI FORMAZIONI

Il Piacenza dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali Fumagalli, mentre i difensori titolari saranno probabilmente Bini, Pergreffi e Silva. Sulla fascia destra Mora potrebbe rimpiazzare Di Cecco, a sinistra invece se la giocano Masullo e Masciangelo; a completare la cerniera di centrocampo i centrali Della Latta, Pederzoli e Segre. Davanti Romero supportato da Scaccabarozzi. Per il Gavorrano previsto un 3-4-2-1: in porta Salvalaggio e in difesa Bruni, Salvatori e Cretella. In mezzo al campo Federico Conti e il brasiliano Lucas Finazzi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Andrea Gemignani e Ropolo; infine il pacchetto offensivo con Mosti e Lombardi a sostegno del centravanti Filippo Moscati.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Ad un Piacenza reduce da 3 successi di fila fa visita un Gavorrano ancora all’asciutto alla voce punti: va da sé che il pronostico per la partita del Garilli si presenti nettamente sbilanciato dalla parte degli emiliani. Sul portale snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Piacenza a quota 1,33, il segno X per il pareggio a 4,50 e il segno 2 per il colpo esterno del Gavorrano a 8,75. Under 1,73, Over 1,95, Gol 2,40 e NoGol 1,74.

