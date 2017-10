Pisa Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pisa Arzachena (LaPresse)

Pisa-Arzachena, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele di Nola, è la partita in programma oggi mercoledi 4 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Romeo Anconetani, valida per la 7^ giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018. La formazione di casa, dopo aver perso in estate la guida tecnica di Gattuso ed essere tornata in terza divisione, è stata affidata alla guida esperta di Carmine Gautieri per provare a conquistare velocemente la promozione in cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita tra Pisa e Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LA SITUAZIONE IN CASA TOSCANA

Nello scorso anno furono tante le vicissitudini che hanno attraversato l'avvio di stagione dei toscani, alle prese con alcuni seri problemi societari che hanno sicuramente minato le certezze dei giocatori. Quest'anno, con una situazione sicuramente più assestata rispetto a quella dello scorso anno, i neroazzurri si giocheranno le proprie carte per la promozione diretta, consapevoli che sarà molto dura avere la meglio su alcune antagoniste quotate come i rivali di sempre del Livorno, ma anche come il Siena, formazione chiamata anch'essa a tornare nel calcio che conta. In questa sorta di derby per la promozione, ammesso che queste squadre rimarranno al vertice fino alla fine, il Pisa ha in rosa i mezzi a disposizione per poter dire la propria, ma bisognerà fare un po' di più rispetto a quanto visto in queste prime 6 giornate. I toscani, infatti, con 11 punti in classifica, sono al momento al quinto posto della classifica, distanti 5 lunghezze dai rivali del Livorno. A rovinare una partenza tutto sommato positiva è stato essenzialmente il risultato negativo alla prima, con la sconfitta sul campo dell'Olbia.

LA CONDIZIONE DEI SARDI

Un'altra formazione sarda, questa volta l'Arzachena, incrocia il cammino del Pisa alla settima giornata. La squadra allenata da Mauro Giorico, alla quarta stagione in Costa Smeralda, ha sicuramente in mente l'obiettivo salvezza come traguardo stagionale. La partenza è stata più che positiva per i bianco-verdi, che per effetto di 3 vittorie e 3 sconfitte raccolte fino alla sesta di campionato possono vantare 9 punti fatti e l'ottavo posto nella classifica del gruppo A. Un rendimento certamente altalenante e potenzialmente migliorabile in alcuni aspetti, ma che rispecchia la mentalità di un allenatore che prova a vincerla sempre sapendo che i 3 punti sono molto importanti per muovere la classifica. Ad Arzachena non ci sono timori, infatti, se il cammino proseguirà sulla falsa riga di questo inizio: la squadra subisce in ogni gara, questo è vero, ma crea abbastanza da poter rischiare di vincere anche con le grandi del girone.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA ARZACHENA

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Gautieri dovrebbe schierare un 4-3-3 con Petkovic in porta, Filippini, Carillo, Lisuzzo e Birindelli a partire da sinistra nella linea a 4. A centrocampo trova spazio l'ex Frosinone Gucher al fianco di De Vitis e Di Quinzio, mentre in avanti Mannini e Masucci saranno ai lati di Eusepi. Dall'altro lato Giorico dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Ruzittu in porta, Piroli, Sbardella e Peana in difesa. Centrocampo composto da Bertoldi e Casini sugli esterni, Nuvoli, Bonacquisti e La Rosa in quest'ordine a partire dal centro-sinistra. In attacco Lisai, causa turn-over, scalpita Sanna per un posto da titolare, mentre Michele Curcio è pronto alla riconferma dopo il gol segnato al Monza. Gautieri ha portato avanti a Pisa alcuni dei dettami tattici lasciati da Gattuso, e infatti quella che si è vista nelle prime 6 di campionato è una squadra che subisce poco, e che cerca di fare quel minimo in più dell'avversario per fare risultato. Vedremo come questo atteggiamento si scontrerà con quello sicuramente molto più sfrontato dell'Arzachena e che risultati produrrà sul campo.

QUOTE E PRONOSTICO

La SNAI quota l'1 vittoria Pisa a 1,50, mentre il segno 2 è quotato 6,50. L'X del pareggio è dato a 3,90: a pesare sulla carta il fattore campo e la striscia di risultati utili raccolti dai toscani negli ultimi turni di campioanto.

