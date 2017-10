Prato Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Prato-Carrarese (LAPRESSE)

Prato-Carrarese sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone di Pescara, assistito dai guardalinee Giulio Basile di Chieti e Dario Garzelli di Livorno. La partita dello stadio Lungobisenzio è valida per la settima giornata del campionato di Serie C e si gioca mercoledì 4 ottobre 2017, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Nel Girone A il Prato naviga appena sopra la zona playout con 5 punti, mentre la Carrarese è ottava e quindi nel blocco playoff a quota 9. Prossimo turno (8°): domenica 8 ottobre il Prato farà visita all’Alessandria (ore 16:30) mentre la Carrarese osserverà un turno di riposo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone A tra Prato e Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LA SITUAZIONE

Entrambe le squadre hanno perso nell’ultima giornata di campionato. Il Prato ha interrotto la serie di 3 risultati utili consecutivi cadendo per 2-0 a Pisa: dopo un primo tempo a reti bianche i nerazzurri sono passati in vantaggio al 53’ con Giannone; poi al 79’ il portiere del Prato Alastra ha causato un calcio di rigore trasformato da Mannini per il colpo del ko. La squadra allenata da Pasquale Catalano ha così incassato la seconda sconfitta in questo campionato, dopo quella di Viterbo (3-1) nel turno d’apertura. Nel frattempo la classifica rimane corta specialmente nei quartieri bassi: il margine di +1 sull’area playout mantiene il Prato sul chi vive e bisognoso d’incamerare punti. Per la Carrarese invece sono 2 i passi falsi consecutivi: dopo aver perso malamente a Monza (4-0) i ragazzi allenati da Silvio Baldini sono caduti anche in casa per mano del Siena, corsaro allo Stadio dei Marmi grazie alla doppietta del suo centravanti Alessandro Marotta. Eppure gli azzurri ha avuto le sue chance per girare l’esito del match, a cominciare dal punto del momentaneo 1-1 messo a segno da Francesco Tavano al 63’. Poco dopo è stato espulso il difensore avversario D’Ambrosio e la Carrarese sembrava poterne approfittare, ma ha finito per subire la seconda rete di Marotta su calcio di rigore (fallo di Cazè ai danni dello stesso attaccante). Al Lungobisenzio non ci sarà mister Baldini, allontanato per proteste nell’ultimo turno: in panchina siederà quindi il vice Maurizio Antonucci. Nonostante i due ko la Carrarese è comunque rimasta in zona playoff ma dovrà invertire la rotta, per non scivolare ulteriormente indietro in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO CARRARESE

Il Prato dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3: in porta Alastra, davanti a lui i difensori centrali Ghidotti e Martinelli, a destra il francese Demoleon e nel ruolo di terzino sinistro Seminara. I tre centrocampisti titolari dovrebbero essere Lavagna, Gargiulo e Fantacci mentre in attacco gli esterni Ceccarelli e Piscitella sopporteranno il centravanti georgiano Tchanturia. Per la Carrarese invece previsto un 4-2-3-1 con Moschin a difesa della porta, Cazè e Benedini a protezione dell’area, Tentoni (a destra) e Possenti (sinistra) esterni bassi. A metacampo il ghanese Agyei dovrebbe affiancare Rosaia mentre Bentivegna, Tavano e Vassallo formeranno la batteria dei trequartisti, a sostegno del centravanti Coralli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

In questo caso i favori del pronostico sono per la squadra in trasferta, almeno secondo le quote di snai.it che fissa il segno 1 per la vittoria del Prato a 2,70, e il segno 2 per il colpo esterno della Carrarese a 2,55; invitante la valutazione per il segno X che rappresenta l’eventuale pareggio, pari a quota 3,05. Under 1,60, Over 2,15, Gol 1,85 e NoGol 1,83.

© Riproduzione Riservata.