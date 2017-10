Ravenna Padova/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Ravenna-Padova: qui Roberto Candido, 24 anni, attaccante del Padova (LAPRESSE)

Ravenna Padova sarà diretta dall’arbitro Fabio Schirru di Nichelino, assistito dai guardalinee Salvatore Emilio Buonocore di Marsala ed Alex Cavallina di Parma. Calcio d’inizio alle ore 18:30 di mercoledì 4 ottobre 2017: si gioca allo stadio Bruno Benelli per la settima giornata del campionato di Serie C, che si tiene in infrasettimanale. Nel Girone B il neopromosso Ravenna è decimo, quindi nell’ultima posizione utile per i playoff, con 9 punti mentre il Padova viaggia con una lunghezza in più a quota 10. Prossimo turno in programma domenica 8 ottobre: il Ravenna sarà di scena sul campo del Pordenone dalle ore 14:30, mentre il Padova riceverà il Sudtirol alle 18:30.

La partita del Girone B tra Ravenna e Padova sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti del sito web è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti.

Di fronte due squadre reduci da vittoria nell’ultimo turno di campionato. Il Ravenna ha ottenuto il suo primo successo esterno nel torneo espugnando per 0-1 il campo del Fano: il gol decisivo ha portato la firma del centrocampista Salvatore Papa, che poco dopo la mezz’ora del primo tempo ha beffato il portiere avversario Miori con una conclusione dalla lunga distanza (32’). Ravenna che ha così ottenuto il terzo 1-0 del suo campionato: nelle vittorie la squadra allenata da Mauro Antonioli non ha mai subito gol, mentre nelle 3 sconfitte contro Bassano, Triestina e Teramo ne ha incassati ben 10 che equivalgono alla terza peggior difesa del Girone B, prima della settima giornata. In ogni caso i giallorossi hanno accumulato 5 preziose lunghezze di margine sulla zona playout, e nel turno infrasettimanale sperano di sfruttare il fattore campo per allungare ulteriormente sulle posizioni più calde. Non sarà un compito facile perché al Benelli si presenta un Padova che nelle ultime due giornate ha fornito evidenti segnali di crescita. I biancoscudati di mister Pierpaolo Bisoli hanno concesso 1 solo gol nelle 4 partite precedenti e mantengono la porta inviolata da 273 minuti, recuperi esclusi. Domenica è arrivato un 3-0 convincente ai danni del Santarcangelo, un successo ipotecato già nel primo tempo con le reti del difensore Trevor Trevisan (15’) e del centrocampista Luca Belingheri (28’), entrambi di testa. Nella ripresa l’attaccante Roberto Candido ha chiuso il conto (62’) coronando un’ottima prestazione personale; anche per lui si è trattato del primo centro in stagione. Pisoli si augura che la sua squadra, dopo qualche tentennamento, cominci a trovare la quadra e a macinare punti per riprendere contatto con le posizioni di vertice.

L’allenatore del Ravenna Mauro Antonioli opterà ancora per il modulo 3-5-2. Davanti al portiere Venturi agiranno i difensori Ronchi, Ierardi e Venturini; a centrocampo Selleri, Papa e Piccoli, sulle fasce Elia Ballardini (a destra) e Barzaghi (sinistra) e in attacco il tandem formato da Maiestrello e dal senegalese Falou Samb. Il Padova di Bisoli dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2: tra i pali Bindi, difensori centrali Cappelletti e Trevisan, terzini Madonna (destra) e Contessa (sinistra). In cabina di regia l’esperto Pinzi affiancato da Pulzetti e da Belingheri, mentre Candido si muoverà tra le linee a supporto delle punte Chinellato e Capello.

Favori del pronostico per gli ospiti, che sbarcano al Benelli in un momento di buona forma: snai.it propone a quota 3,30 il segno 1 per la vittoria del Ravenna, a 3,10 il segno X per il pareggio e a 2,15 il segno 2 per il colpo esterno del Padova. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,55), Over (2,25), Gol (1,90) e NoGol (1,77).

