Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B (7^ giornata, 4 ottobre 2017)

Risultati Serie C, 7^ giornata gironi A e B (Foto LaPresse)

Settima giornata in Serie C 2017-2018, il primo turno infrasettimanale della stagione: mercoledì 4 ottobre è il giorno dedicato ai gironi A e B: per quanto riguarda il primo si comincia alle ore 14:30 con Cuneo-Lucchese, alle ore 16:30 avremo Olbia-Pistoiese, Piacenza-Gavorrano e Viterbese-Pro Piacenza. Alle ore 18:30 spazio a Monza-Alessandria e Siena-Giana Erminio, alle ore 20:30 si giocano invece Arezzo-Pontedera, Pisa-Arzachena e Prato-Carrarese. Nel girone B alle ore 14:30 avremo Fermana-Bassano e Mestre-Sambenedettese; alle ore 18:30 Ravenna-Padova, Santarcangelo-Reggiana e Sudtirol-Modena, alle ore 20:30 Vicenza-Fano e alle ore 20:45 chiusura con AlbinoLeffe-Triestina. Giovedì 5 ottobre due posticipi: Pordenone-Gubbio e Teramo-Feralpisalò (entrambi alle ore 14:30).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

IL GIRONE A

Continua la corsa in testa del Livorno, che domenica si è preso una grande vittoria sul campo del Pontedera rimontando, in dieci minuti, uno svantaggio di 0-2 grazie alla doppietta di Murilo. Alle sue spalle però resistono in due: il Siena, che si è imposto a Carrara con la doppietta di Alessandro Marotta, e il sorprendente Olbia che ha vinto ancora, e che resta ampiamente in corsa per la promozione diretta. Disastro per Alessandria e Gavorrano: i secondi, ancora a zero punti, hanno se non altro la “scusante” di essere neopromossi mentre i piemontesi, che un anno fa hanno scialacquato una promozione già scritta, sono fermi a 2 punti. Vincendo al Moccagatta si è ripreso l’Arezzo; sta esplorando alte quote il Pisa in compagnia della Viterbese, tra chi ha recuperato quota c’è anche il Piacenza mentre la Giana Erminio torna a giocare dopo il turno di riposo e deve assolutamente provare a vincere.

IL GIRONE B

C’è grande curiosità per scoprire fin dove potrà arrivare il Renate; oggi comunque i lombardi riposano e allora ci sono occasioni in particolare per due. Il Pordenone il Bassano, già favorite della vigilia, hanno la possibilità di allungare e andare a creare una sorta di testa a testa. I veneti devono comunque stare attenti alla Fermana contro cui giocano: i marchigiani sono tra le sorprese di un torneo nel quale si sta confermando la Sambenedettese, oggi in campo a Mestre. Torna a giocare anche il Modena dopo la figuraccia di domenica, ma il futuro dei canarini è nebuloso; in coda stanno andando male anche Fano e Santarcangelo, che per di più affrontano due partite difficili. Per i romagnoli c’è comunque possibilità: ospitano la Reggiana, tra le big del girone B che sono partite peggio e hanno bisogno di punti per risalire la classifica. In calo anche la Triestina, che dopo una grande partenza sta perdendo un po’ di colpi.

RISULTATI SERIE C 2017-2018, GIRONE A

ore 14:30 Cuneo-Lucchese

ore 16:30 Olbia-Pistoiese

ore 16:30 Piacenza-Gavorrano

ore 16:30 Viterbese-Pro Piacenza

ore 18:30 Monza-Alessandria

ore 18:30 Siena-Giana Erminio

ore 20:30 Arezzo-Pontedera

ore 20:30 Pisa-Arzachena

ore 20:30 Prato-Carrarese

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 16

Siena 14

Olbia 13

Viterbese 12

Pisa 11

Piacenza 10

Arzachena, Carrarese 9

Pistoiese*, Cuneo, Monza 8

Lucchese 7

Arezzo 6

Pro Piacenza*, Prato* 5

Giana Erminio* 4

Alessandria* 3

Pontedera 2

Gavorrano* 0

* una partita in meno

RISULTATI SERIE C, GIRONE B

ore 14:30 Fermana-Bassano

ore 14:30 Mestre-Sambenedettese

ore 18:30 Ravenna-Padova

ore 18:30 Santarcangelo-Reggiana

ore 18:30 Sudtirol-Modena

ore 20:30 Vicenza-Fano

ore 20:45 AlbinoLeffe-Triestina

Giovedì 5 ottobre

ore 14:30 Pordenone-Gubbio

ore 14:30 Teramo-Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE B

Renate 15

Pordenone 14

Bassano 13

Sambenedettese 12

Fermana, Mestre, Vicenza* 11

Padova* 10

AlbinoLeffe, Ravenna 9

Feralpisalò 8

Triestina*, Sudtirol, Teramo* 5

Reggiana*, Gubbio 4

Fano*, Santarcangelo 3

Modena* 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.