Santarcangelo Reggiana/ Diretta su Sportube: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Santarcangelo-Reggiana sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro di Genova, con lui i guardalinee Roberto Margheritino e Giulio Fantino entrambi di Savona. Mercoledì 4 ottobre 2017 le due squadre si affrontano allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, per la settima giornata del campionato di Serie C: fischio d’inizio in programma alle ore 18:30. In classifica Santarcangelo e Reggiana sono separate da una lunghezza: 3 punti per i romagnoli, che si trovano al penultimo posto e 4 per i gli emiliani, in cerca di un nuovo mister dopo il recente esonero di Leonardo Menichini. Prossima giornata (8^): per il Santarcangelo trasferta a San Benedetto del Tronto (domenica 8 ottobre ore 18:30), la Reggiana invece posticiperà in casa contro il Vicenza (lunedì 9 ore 18:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE B

La partita del Girone B tra Santarcangelo e Reggiana sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti del sito web è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti.

LA SITUAZIONE

Momento difficile sia per il Santarcangelo che per la Reggiana. I romagnoli di mister Giuseppe Angelini sono entrati in un tunnel di cui faticano a trovare l’uscita: nelle ultime 4 giornate hanno sempre perso incassando 4 gol a fronte dei soli 2 messi a segno. L’ultima sconfitta è arrivata per mano del Padova, che nel match di domenica ha messo subito le cose in chiaro con le reti di Trevisan (15’) e Belingheri (28’) in meno di mezz’ora. A metà del secondo tempo il terzo gol di Candido (62’) ha messo definitivamente in ghiaccio la partita, condannando il Santarcangelo al quarto ko di fila. Particolarmente in sofferenza la difesa che con le 16 reti sinora concesse risulta la peggiore dell’intera categoria. Non se la passa meglio la Reggiana, che oltretutto è partita con ambizioni superiori rispetto agli avversari odierni. Dopo lo 0-2 subito sabato dalla Sambenedettese, il presidente Mike Piazza ha optato per l’esonero dell’allenatore Leonardo Menichini che ha pagato i 4 soli 4 punti raggranellati sin qui (pareggio 1-1 a Trieste e vittoria 1-0 sul Modena). Al Mazzola saranno Max La Rosa e Andrea Tedeschi, responsabili della squadra Berretti, a dirigere le operazioni dalla panchina; nel frattempo la società è al lavoro per ufficializzare al più presto il nuovo mister. Due dei candidati più ‘caldi’ sono Michele Marcolini, che l’anno scorso ha guidato proprio il Santarcangelo conducendolo ad una salvezza tranquilla, e l’ex difensore greco Traianos Dellas che in Italia ha vestito le maglie di Perugia e Roma, mentre da allenatore ha lavorato con AEK Atene (2013-2015) ed Atromitros (2015-2016).

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO REGGIANA

Santarcangelo in campo con il modulo 4-4-2: tra i pali Bastianoni, in difesa Briganti rientra dopo il turno di squalifica e farà coppia centrale con Sirignano, mentre i terzini saranno probabilmente Toninelli a destra e Broli sulla sinistra. A metacampo Gaiola e il capitano Daniele Dalla Bona, sulle fasce il bosniaco Pandza e Maluku e in attacco le punte Palmieri e Bussaglia. Nella Reggiana la coppia La Rosa-Tedeschi dovrebbe mantenere il modulo 4-3-1-2: indisponibili il terzino Ghiringhelli (distorsione al ginocchio destro) e il centrocampista Cesarini (flessore della gamba destra). Davanti al portiere Facchin previsti i difensori centrali Spanò e Rozzio, con i terzini Bastrini (a destra) e Manfrin (sinistra) a completare la retroguardia. A centrocampo dovrebbero essere confermati Andrea Bovo e il francese Genevier, mentre lo spagnolo Riverola si candida per rimpiazzare Cesarini nel ruolo di trequartista centrale. Esterni alti Napoli e Rosso, centravanti Altinier.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Partita difficile da prevedere: sulla carta il Santarcangelo appare meno attrezzato, ma come detto la Reggiana sta vivendo un momento delicato; vedremo se l’esonero di Menichini produrrà una scossa in attesa del nuovo allenatore. Per quanto riguarda il pronostico di questa partita, snai.it favorisce il segno 2 per il successo esterno della Reggiana (quota 2,25), meno probabilità vengono assegnate al segno X (pareggio, quota 3,05) e al segno 1 per la vittoria casalinga del Santarcangelo (quota 3,20). Under 1,57, Over 2,20, Gol 1,87, NoGol 1,77.

