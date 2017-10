Siena Giana Erminio/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Siena Giana Erminio (LaPresse)

Siena-Giana Erminio, diretta dall’arbitro Alessandro Prontera di Bologna, è la partita in programma oggi mercoledì 4 ottobre alle ore 18.30 presso l’Artemio Franchi e valida nella 7^ giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018. La formazione di casa, grazie all'ultimo importante successo esterno nel derby contro la Carrarese, è salita al secondo posto dell'attuale classifica del girone, a 2 soli punti di distacco dalla capolista e rivale Livorno a quota 16. Questa posizione è il frutto delle 4 vittorie e dei due pareggi ottenuti nelle prime 6, che rendono anche i bianconeri fra le uniche formazioni rimaste ancora imbattute del torneo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Siena Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LA SITUAZIONE IN CASA ROBUR

Dopo l'annata scorsa che potrebbe essere definita di transizione per i colori senesi, quest'anno è arrivata la volta di provare a giocarsela più concretamente per la promozione, motivo per cui non sono ammessi cali di tensione sin dalle prime giornate. Mignani e i suoi lo hanno compreso e, nonostante il pareggio contro l'Alessandria che lascia qualche rammarico, la partenza è stata positiva. Il trittico di gare in una settimana si chiuderà nel prossimo week-end con la trasferta di Olbia, e al termine di essa sapremo sicuramente qualcosa in più sulla vera tenuta e la forza di questa squadra. Lo scontro diretto contro il Livorno, invece, è previsto per il 5 novembre al Franchi di Siena.

LA GIANA DI ALBE'

Dall'altra parte la formazione del Giana Erminio, allenata come al solito da Cesare Albè, non vive invece le stesse sensazioni. La squadra ha appena assaporato la prima vittoria stagionale sul campo della Viterbese, un successo tanto importante quanto inaspettato, ma ci si aspettava qualcosa in più rispetto ai soli 4 punti totalizzati nelle prime 5. Non dimentichiamo che questa squadra, dopo alcuni anni di assestamento, è ormai già pronto secondo gli addetti ai lavori a poter conquistare una posizione nelle prime 10 e provare a dare fastidio nei play-off. Il tecnico Albé, al 24^ anno di militanza a Gorgonzola, è sembrato all'inizio propenso a lasciare il club, ma quest'ultimo risultato avrà sicuramente convinto la società a proseguire per l'ennesima volta il cammino con quello che, ormai, è stato definito il Ferguson italiano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Mignani punta a confermare il suo 4-3-3 che prevede la presenza di Pane a difendere la porta, Brumat e Iapichino centrali, D'Ambrosio e Sbraga centrali. A centrocampo Gerli e Vassallo vanno verso la conferma, mentre Alessio Cristiani potrebbe essere alla fine scelto per fare un po' di turn-over ed inserire Damian. In attacco pronti Marotta al centro, Guberti e Neglia sulle fasce. Dall'altra parte 4-1-4-1 per la Giana Erminio, in cui ritroviamo Sanchez in porta, Foglio e Perico esterni, Montesano e Bonalumi al centro nella linea difensiva. Matteo Marotta occuperà la cabina di regia davanti alla difesa insieme all'esperto Alex Pinardi da mezzala e a Greselin, per cui si profila un ritorno dal primo minuto. I due esterni di reparto saranno Iovine e Chiarello; in avanti spazio a Bardelloni.

QUOTE E PRONOSTICO

Siena favorito secondo le quote SNAI, che portano un segno 1 a 2,05, il 2 a 3,50 e l'X quotato 3,15: dopo tutto a favore della Robur gioca sia il fattore campo che uno stato di forma invidiabile, che permette ai tifosi bianconeri di sognare la prima posizione della graduatoria del girone A.

