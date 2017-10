Sora Milano/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Coppa Italia volley maschile)

Diretta Sora Milano (LaPresse)

Sora Milano, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Marco Zavater è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 3 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso Palazzetto dello Sport di Frosinone, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di superlega. Il grande volley italiano per club torna quindi protagonista con questo primo match della coppa, gusto anticipo del campionato superlega che invece avrà inizio solo la prossima settimana. In attesa del fischio d’inizio della stagione 2017-2018 della Lega A1 diamo spazio alla coppa Italia che quest’anno presenta una formula tutta nuova e alle compagini della Biosi Sora ora sotto la guida del ct Mario Barbiero alla Revivre Milano, che ora vede sulla sua panchina il ct Andrea Giani, che ha chiesto e ottenuto dalla società un ampio cambio di giocatori in rosa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida di Coppa Italia tra Sora e Milano sarà visibile in diretta tv sul canale Raisport +, al numero 57 del digitale terrestre: diretta streaming video del match di volley maschile confermata e disponibile sul portale gratuito raiplay.it.

LA NUOVA FORMULA DELLA COPPA ITALIA

La prima grande novità di questo primo appuntamento con il grande volley azzurro è proprio nella formula del torneo di coppa completamente rinnovato nello schema del tabellone classico del tennis. Quest’anno verranno infatti coinvolte tutte le 14 squadre iscritte alla Superlega 2017-2018 che verranno inserite nel tabellone secondo la classifica dell’ultima regular season. Si inizierà quindi oggi con Sora-Milano (13^ contro la 14^) e la sfida Padova (12^) e la neopromossa Castellana Grotte: le vincitrici di questi due match affronteranno poi agli ottavi sempre con partita secca le squadre che si sono classificate dalla quinta all’11^ posizione e quindi Verona, Piacenza, Monza, Vibo Valentia, Ravenna e Latina, con l’esclusione di Molfetta che invece non si è iscritta al campionato. Da questa fase usciranno 4 vincitrici, che affreneranno le migliori 4 squadre del campionato precedente e quindi Civitanova, Trento, Modena e Perugia, nei quarti di finale: una volta disputati le vincitrici affronteranno la speciale Final Four che assegnerà al 40^ Coppa Italia nelle giornata del 27 e 28 gennaio 2018. Un cammino molto lungo quindi, ma che per Sora e Milano inizia ora in una sfida secca che si annuncia davvero caldissima.

© Riproduzione Riservata.