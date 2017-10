Sudtirol Modena/ Diretta video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudtirol Modena, Serie C (Foto LaPresse)

Sudtirol Modena sarà diretta dall'arbitro Valerio Maranesi; alle ore 18:30 di mercoledì 4 ottobre si gioca per la settima giornata nel girone B di Serie C 2017-2018. Partiamo dalla situazione Modena. Emblematiche sono le parole del mister dei canarini Ezio Capuano che, commentando le problematiche societarie che hanno coinvolto la squadra, ha dichiarato che in una carriera ventennale non ha mai assistito ad una situazione del genere. E probabilmente c'è da crederci, perché il Modena non ha potuto giocare lo scorso turno (la sesta giornata in programma domenica 1 ottobre) a causa delle inadempienze societarie verso il Comune di Modena per lo stadio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Modena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La gara contro il Mestre, che avrebbe dovuto essere disputata al Braglia di Modena, non sarà rinviata ed i canarini di Capuano, già fermi a 0 punti a causa di 5 sconfitte consecutive, perderanno a tavolino con un punto di penalizzazione. L'impressione generale, e attualmente non c'è ragione per pensarla diversamente, è che il Modena rischia di non riuscire a finire la stagione e di falsare un intero girone. Di certo i risultati sportivi hanno risentito delle varie problematiche interne, ma nel rendimento mediocre di una formazione di buon livello per la categoria ci sono anche responsabilità tecniche. Dopo questa doverosa digressione sulla situazione in casa Modena, passiamo a vedere più da vicino come procede in casa Sudtirol. Gli uomini al servizio di Paolo Zanetti sono a secco di vittorie praticamente dalla partita d'esordio; da allora tre sconfitte e due pareggi hanno portato gli altoatesini al 13esimo posto con 5 punti conquistati.

L'ultimo pesante K.O. è arrivato a Gubbio, occasione in cui un gol di Cazzola ha permesso agli umbri di conquistare il primo successo dall'arrivo sulla panchina di Pagliari. Nel rendimento sottotono del Sudtirol incide certamente il fattore calendario, che ha riservato sfide già proibitive come la trasferta di Pordenone o la gara contro il Bassano. Nonostante ciò, dati i discreti mezzi a disposizione, Zanetti deve fare anche mea culpa per non essere ancora riuscito ad infondere la giusta mentalità alla squadra. La scalata è ancora lunga e ci sono tanti punti a disposizione per rimediare, ma il treno dei play-off rischia quest'anno di svanire in fretta lasciando a queste squadre un campionato anonimo. Quella contro il Modena appare inevitabilmente come la gara più semplice sulla carta dall'inizio della stagione, ma Zanetti dovrà trasmettere ai suoi l'idea che bisognerà sudare per i 3 punti. Nei 3 precedenti giocati fra queste due squadre, il bilancio è di due vittorie per gli emiliani e di un successo altoatesino che risale allo scorso febbraio in Lega Pro.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MODENA

Per quanto concerne le probabili formazioni, Capuano fra mille difficoltà proverà a dare conferme tramite il 3-5-2 con Manfredini in porta, Aldrovandi, Popescu e Sosa in difesa. In mediana Calapai e Capellini occuperanno le corsie esterne lasciando il centro a Remedi, Badije e Carraro. In attacco tandem Persano-Maritato. Dall'altra parte la Sudtirol sceglie un modulo simile con Offredi in porta, linea a 3 con Sgarbo, Frascatore e Vinetot. A centrocampo Cia e Berardocco comporranno il reparto insieme a Zanchi e Talt. Il capitano Fink dovrebbe andare sulla trequarti, mentre in avanti Costantino e Gyasi saranno i due titolari.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote SNAI previste per la partita tra Sudtirol e Modena sono le seguenti: segno 1 per la vittoria interna quotato 1,90, segno 2 che identifica l'affermazione esterna dei canarini a 4,00 e segno X - ovviamente per il pareggio - quotato 3,20 volte la cifra giocata.

