Vicenza Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Vicenza Fano, partita diretta da Ivan Robilotta, vale per la settima giornata nel girone B della Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 4 ottobre. La formazione di casa, reduce dal pareggio interno contro la Feralpisalò, ha momentaneamente lasciato la vetta della classifica al Pordenone, che con il contemporaneo successo sul Teramo si è portato a +2. I veneti, però, con 11 punti ed una gara in meno disputata, proveranno a non perdere terreno nei confronti di una squadra che sarà, con tutta probabilità, la principale antagonista per la promozione diretta in cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

I bianco-rossi hanno tenuto fede alle aspettative in questo inizio di stagione, e sono fra le pochissime formazioni che possono vantare ancora l'imbattibilità. Nelle ultime gare, però, è stato ravvisato un certo calo di tensione che ha portato a due pareggi consecutivi dopo le prime 3 gare a punteggio pieno. Mister Colombo dovrà ricompattare il gruppo e scegliere il miglior 11 per non perdere una ghiotta chance per tornare al successo. Il Fano, da parte sua, deve tornare a fare punti per allontanare le ombre che hanno accompagnato le ultime 4 gare in campionato. Dopo l'inaspettato successo all'esordio contro il Bassano, formazione con ambizioni di alta classifica che non ha più perso da allora, i marchigiani hanno infatti subito 4 K.O. di fila, che sono costati il terzultimo posto della classifica in attesa della gara da recuperare.

Per il tecnico Agatino Cuttone, arrivato nello scorso gennaio per salvare una squadra che sembrava incamminarsi verso la retrocessione, si prospetta un altro difficile campionato nelle zone basse se non arriveranno le tempestive correzioni all'organico o al sistema di gioco. Il calendario in questa fase non è di aiuto, in quanto dopo la trasferta di Vicenza i marchigiani attenderanno il Renate, attuale capolista del girone B a quota 15, e poi ancora il Gubbio, squadra che, invece, dopo il cambio di allenatore ha già la pressione addosso e non può più sbagliare. Un trittico che, probabilmente, sarà decisivo anche per la panchina di Cuttone, che in questo momento potrebbe raggiungere gli altri 4 allenatori esonerati nei 3 gironi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Vicenza scende in campo con un 4-3-3 con Valentini in porta, linea a 4 da sinistra formata da Giraudo, Crescenzi, Milesi e Bianchi. A centrocampo posto in cabina di regia per Romizi, che sarà affiancato da Bangu e Salifu. In attacco possibile lo spazio per il turn-over con Comi al centro, De Giorgio e Giacomelli sulle fasce. Cuttone schiera invece per il suo Fano un 4-3-1-2 con Miori in porta, Fabbri, Maddaloni, Soprano e Stefano Lanini in difesa. A centrovampo Mawuli dovrebbe sostituire Capolupo con Torelli e Schiavini al suo fianco e Filippini ad agire sulla trequarti. In attacco scelte obbligate per il tecnico marchigiano, che dovrebbe quasi certamente confermare Melandri e Germinale.

LA CHIAVE

Tre punti importanti sono in ballo in questo match, considerando che il trittico ravvicinato di gare mette in palio 9 punti che possono cambiare volto alla stagione di una squadra. Il Vicenza ha un solo risultato a disposizione e necessita di una prova convincente, mentre per il Fano due punti contro i veneti ed il Renate sarebbero un bottino accettabile data la posizione di classifica. Vedremo anche come il turn-over e la pesantezza sulle gambe si faranno sentire sull'esito della gara, che potrebbe riservare anche sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote SNAI, una delle agenzie di scommesse ad aver quotato la partita di Serie C, il segno 1 per la vittoria del Vicenza è quotato 1,43 mentre il segno 2 per la vittoria del Fano è dato a 6,50. Il segno X per il pareggio vale 3,90 volte la posta in palio.

