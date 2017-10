Video/ Catania Monopoli (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C 2017-2018)

Video Catania Monopoli (LaPresse)

Il Catania vince con il minimo scarto sul Monopoli e aggancia la vetta della graduatoria nel gruppo C, assieme al Lecce, vittorioso a sua volta sulla Sicula Leonzio. Al Massimino finisce 1-0 con gol decisivo di Curiale, grande protagonista del match per i rossoazzurri. Ai punti, giusta la vittoria siciliana, considerando anche le (almeno 3) occasioni create sempre dal bomber di Cristiano Lucarelli, tra gol annullato e due colpi di testa, che nella ripresa portano i padroni di casa ad un passo dal bis... Nel recupero poi anche Ripa sfiora per due volte la soddisfazione personale, legittimando i 3 punti.

I GABBIANI SI FERMANO

Si ferma per il momento la corsa al vertice del Monopoli, sorpresa di inizio stagione che ha ancora tanto da dire e da dare in questo girone C combattuto e incerto. E si ferma (per un turno) anche quella del Catania, che assisterà al prossimo turno dalla poltrona, aspettando le risposte delle avversarie nella corsa alla promozione!

