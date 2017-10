Video/ Catanzaro Akragas (3-1): highlights e i gol della partita (Serie C 2017-2018)

Video Catanzaro Akragas (LaPresse)

Al termine di un match tiratissimo e pieno di tensioni, provocate in buona parte anche da una direzione incerta dell'arbitro Lorenzin, il Catanzaro la spunta sull'Akragas, staccando i siciliani di 3 punti in classifica e portandosi a 10 punti. Primo tempo ed avvio di match favorevoli ai giallorossi, capaci di segnare l'uno-due immediato con Letizia (su rigore) e Riggio; reazione altrettanto importante però degli ospiti, con un Salvemini attore principale.

IL SECONDO TEMPO

Per lui assist del 2-1 a Sepe e poi – nella ripresa – almeno altre due occasioni create, tra tiri in porta e assistenza ai compagni. Un pari accarezzato da vicino dall'Akragas, fino al 3-1 definitivo di Cunzi, al minuto 85. Un bel pallonetto, per l'entusiasmo del pubblico di casa. Nel prossimo turno Akragas in casa contro il Bisceglie, nel pomeriggio di sabato; grande derby invece in terra calabrese, con il Catanzaro in casa del Rende, nel match serale.

© Riproduzione Riservata.