Video/ Lecce Sicula Leonzio (3-2): highlights e i gol della partita (Serie C 2017-2018 7^ giornata)

Video Lecce Sicula Leonzio (LaPresse)

Nel turno infrasettimanale di Serie C girone C il Lecce tra le mura amiche del "Via del Mare" batte la Sicula Leonzio per 3 a 2 e sale in testa alla classifica assieme al Catania che nello scontro diretto ha regolato il Monopoli che fino a ieri guidava la graduatoria. Non è stata comunque una passeggiata di salute per la formazione di Fabio Liverani che nella prima frazione di gioco aveva sbloccato la contesa grazie a un calcio di rigore procurato e trasformato da Caturano, immediato il raddoppio dei padroni di casa con Di Piazza, l'uno-due dei lupi salentini sembra mettere la parola fine alla contesa, invece anche agli ospiti viene assegnato un penalty per il fallo di Drudi su Bollino all'interno dell'area di rigore, Arcidiacono non sbaglia e accorcia le distanze.

IL SECONDO TEMPO

A pochi istanti dall'intervallo Caturano fa doppietta e firma la rete del 3 a 1 che non sembra lasciare scampo alla squadra di Pino Rigoli che invece nella ripresa dà parecchio filo da torcere agli avversari, anche Arciaidono fa doppietta e consente ai suoi di rimanere in partita fino all'ultimo e di sfiorare a più riprese il pari. Nelle battute conclusive del match Liverani perde anche Di Piazza che si fa male ed è costretto a lasciare il campo per Torromino che non riuscirà a trovare la via del gol e a segnare il 4 a 2 della tranquillità. Solamente al triplice fischio dell'arbitro Proietti, Liverani può tirare un sospiro di sollievo: anche questa è andata e ora c'è il primato in condivisione con il Catania.

