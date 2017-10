Video/ Ternana Brescia (1-1): highlights e i gol della partita (recupero Serie B 5^ giornata)

Video Ternana Brescia (LaPresse)

Ternana-Brescia, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2017-2018, era in programma lo scorso 19 settembre ma al 20' del primo tempo venne interrotta a causa di un nubifragio che rese il terreno di gioco del Liberati impraticabile. A distanza di due settimane si è giocato il recupero terminato in parità sul punteggio di 1-1: grazie al punticino strappato in trasferta le rondinelle salgono a quota 10 in classifica mentre la squadra di Pochesci rimane in piena zona retrocessione, al terzultimo posto. Accade tutto nei 25 minuti che rimanevamo da giocare della prima frazione di gioco con Montalto che si procura una punizione dal limite e la batte in maniera impeccabile non lasciando via di scampo al portiere avversario Minelli. Il vantaggio degli avversari dura solamente 4 minuti, poco prima dell'intervallo Bisoli deposita il pallone in rete dopo aver colpito il palo, nella ribattuta la difesa rossoverde dorme da piedi e il numero 25 ospite arriva di nuovo per primo sulla sfera e questa volta il figlio d'arte non sbaglia.

LA RIPRESA

Pochissime emozioni nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dall'Oglio di testa sfiora il palo, dall'altra parte Montalto manca l'appuntamento con la doppietta personale temporeggiando col pallone, da posizione invitante e senza nessuno a marcarlo il numero 32 rossoverde anziché calciare di prima intenzione aspetta troppo e perde l'attimo buono. Il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio del direttore di gara che manda tutti sotto la doccia, la Ternana può vantare un 54% complessivo di possesso palla che però non è bastato per assicurarle i tre punti, Brescia che invece prevale nel computo dei tiri in porta (3 a 2).

