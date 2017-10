Viterbese-Pro Piacenza/ Streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Viterbese-Pro Piacenza (LAPRESSE)

Viterbese-Pro Piacenza sarà diretta dall’arbitro Francesco Cosso di Reggio Calabria, assistito dai guardalinee Arcangelo Vingo di Pisa e Nicola Nevio Spiniello di Avellino. Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo si gioca il match di Serie C valido per la 7^giornata del Girone A: calcio d’inizio in programma per le ore 16:30. In classifica la Viterbese allenata da Valerio Bertotto si trova al quarto posto con 12 punti, mentre il Pro Piacenza di mister Fulvio Pea ha raccolto 5 lunghezze e viaggia a +1 sulla zona playout. Domenica (10 ottobre) le due formazioni torneranno in campo per l’ottava giornata in cui la Viterbese ospiterà il Monza (ore 14:30), mentre il Pro Piacenza riceverà il Cuneo (16:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone A tra Viterbese e Pro Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LA SITUAZIONE

Nel week-end la Viterbese è tornata alla vittoria battendo 0-3 il fanalino di coda Gavorrano: a sbloccare il risultato ha provveduto un difensore, il bulgaro Zhivko Atanasov che al 23’ ha superato il portiere avversario con un bel destro sugli sviluppi di un angolo. Poco prima dell’intervallo (44’) è arrivato anche il raddoppio per la Castrense, con il quarto centro stagionale del centravanti Jefferson servito da Vandeputte. Il ventunenne belga ci ha messo la firma nella ripresa dopo una bella azione personale (65’), meritando così la palma di migliore in campo. Viterbese che dunque si è rilanciata in graduatoria dopo le due sconfitte precedenti per mano di Pisa (2-1) e Giana Erminio (2-3 in casa); ora la squadra laziale è attesa da due sfide casalinghe in cinque giorni (domenica al Rocchi arriverà al Monza) da cui spera di cavare il massimo in termini di punti. Il Pro Piacenza invece deve ancora uscire dal tunnel: dopo aver battuto la Giana nel turno d’apertura i ragazzi allenati da Fulvio Pea non sono più riusciti a vincere; dopo il ko di Carrara (1-0) e i pareggi con Alessandria e Pistoiese, entrambi per 1-1, domenica è arrivata la prima sconfitta interna per mano di Olbia in palla (1-3). I rossoneri ci hanno anche messo del loro, sprecando il calcio di rigore del possibile 2-2 a pochi minuti dalla fine: l’attaccante Alessandro ha calciato alto e nel finale i sardi hanno sfruttato gli spazi per chiudere la partita in contropiede; del centrocampista Gianluca Barba il punto del momentaneo 1-1 al 26’ minuto. Al Pro serve quindi un successo per tenere a distanza di sicurezza la zona calda, distante solo 1 punto prima di questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI

La Viterbese di Valerio Bertotto dovrebbe impiegare il modulo 3-5-2. Nel pacchetto arretrato previsti il portiere Iannarilli e i difensori Celiento, Sini ed Atanasov; per le corsie laterali pronti Peverelli (a destra) e Pacciardi (sinistra), mentre a formare il trio di centrocampo saranno probabilmente Di Paolantonio, Baldassin e Musici. In attacco finire Vandeputte e il brasiliano Jefferson, che con il gol al Gavorrano è salito a quota 4 in classifica marcatori. Il Pro Piacenza risponderà con il 4-4-2 tradizionale di mister Pea: in porta Gori, difensori centrali Calandra e Belotti, terzino destro Beduscsi e a sinistra Giacomo Ricci. Esterni alti Bazzoffia (fascia destra) e Barba (a sinistra), centrocampista centrali Lavagna e lo spagnolo Aspas, attaccanti Mastroianni e Alessandro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano sui padroni di casa, avvantaggiati da una migliore classifica oltre che dal fattore campo. snai.it fissa a quota 1,90 il segno 1 per il successo della Viterbese, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Pro Piacenza vale 4 volte la posta in gioco; a quota 3,20 invece il segno X per l’eventuale pareggio finale. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,63), Over (2,10), Gol (1,87) e NoGol (1,80).

