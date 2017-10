Argentina Perù/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Argentina Perù - LaPresse, repertorio

Argentina Perù, diretta dall’arbitro brasiliano Wilton Sampaio, si gioca alle ore 1.30 della notte italiana (20.30 locali) presso l’Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, certamente molto più noto come La Bombonera, dove dunque l’Argentina ospiterà il Perù per una delicatissima sfida della diciassettesima e penultima giornata del lunghissimo girone unico sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Le due squadre sono infatti appaiate al quarto posto con 24 punti in classifica: ricordiamo che alla fine del girone la quarta sarà subito qualificata ai Mondiali, mentre la quinta dovrà spareggiare a novembre con la Nuova Zelanda. Attenzione però, perché il Cile è dietro di un solo punto e dunque incombe anche la minaccia del sesto posto, che vorrebbe dire eliminazione immediata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Argentina Perù sarà trasmessa in diretta tv sia su Sky Sport 1 sia su Sky Supercalcio, canali numero 201 e 206 della piattaforma satellitare Sky: collegamento a partire dalle ore 1.20 italiane. Sarà di conseguenza disponibile per gli abbonati Sky anche la diretta streaming video, garantita tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA

La formazione dell’Argentina è ancora un rebus: potrebbero rimanere fuori sia Dybala sia Icardi, senza contare che Higuain non è stato nemmeno convocato, anche se nelle ultime ore sono risalite le quotazioni del capitano dell’Inter, che si gioca il posto da punta centrale con l’idolo della Bombonera, l’attaccante del Boca Juniors Benedetto. Naturalmente l’intoccabile è Messi, dovrebbe esserci posto per Di Maria anche se vede poco il campo con il Psg e ci sono speranze anche per il Papu Gomez, anche se per l’atalantino molto dipenderà dal modulo, se 3-3-3-1 oppure 3-4-2-1. Come se non bastasse, però, non è nemmeno del tutto da escludere anche un ritorno alla difesa a quattro: il c.t. Sampaoli con tutti questi dubbi rischia di mandare in difficoltà anche i suoi stessi giocatori?

PROBABILI FORMAZIONI PERU’

Il Perù arriva in Argentina con la forza di chi sa che il peso di eventuale flop è tutto sulle spalle degli avversari, mentre per i peruviani tornare ai Mondiali dopo tantissimi anni è un sogno tutto da vivere. Nel 4-2-3-1 disegnato dal c.t. argentino Gareca le idee sono molto più chiare rispetto a quelle di Sampaoli: spazio al terzetto formato da Carrillo, Cuevas e Farfan alle spalle dell'unica punta, che sarà Guerrero del Flamengo. In difesa è confermata la presenza di Rodriguez, che ha smaltito i problemi degli ultimi giorni.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la classifica collochi le due squadre a pari punti, il favore del pronostico va in modo nettissimo all’Argentina. Infatti, l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,20 il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa, mentre un colpaccio degli ospiti peruviani (segno 2) è proposto alla quota di 12,00 volte la posta in palio. Infine, il pareggio (segno X) è quotato a 6,50.

© Riproduzione Riservata.