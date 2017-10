Atp Pechino 2017/ Diretta Fognini Zverev info streaming video e tv: il taggiasco cerca la rivincita

Fabio Fognini, tennista italiano - LaPresse

Prosegue il torneo Atp di Pechino, manifestazione tennistica in corso di svolgimento in Cina. Focus sugli italiani, e precisamente sul nostro Fabio Fognini. Dopo aver superato il primo turno battendo l’olandese Robin Haase, nelle prossime ore ci sarà la sfida contro il tedesco Alexander Zverev, leader dei Next Gen, talento di appena 20 anni. L’orario del match non è ancora stato stabilito, ma con grande probabilità l’incontro si terrà fra l’alba e la mattina.

FOGNINI ZVEREV DOVE VEDERLO IN STREAMING E DIRETTA TV

La sfida fra Fognini e Zverev, valevole per il secondo turno del torneo Atp di Pechino 2017, sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in forma totalmente gratuita. I diritti per l’evento sono stati infatti acquisti dal canale Supertennis, e per vederlo vi basterà sintonizzarvi al numero 64 del vostro digitale terrestre o eventualmente al 224 se foste dei clienti di Sky. Ovviamente, ci sarà da attendere attendere l’orario del match per potersi collegare e gustarsi lo spettacolo.

FOGNINI VUOLE LA RIVINCITA

Quella fra Fabio Fognini e Alexander Zverev non è una sfida inedita. I due si sono infatti già incontrati di recente, precisamente in occasione del torneo di Roma dello scorso maggio. In quella manifestazione ebbe la meglio il gioiello teutonico, che sconfisse il nostro taggiasco in due set, eliminandolo così agli ottavi di finale. Ovviamente Fognini cerca la rivincita e proverà a rifarsi dalle prossime ore, per proseguire il cammino in questo Atp 500. Non sarà una sfida semplice visto che Zverev è la testa di serie numero 2 del torneo. La certezza è che il 30enne azzurro ha superato Robin Haase al primo turno, numero 41 Atp, in una sfida durata poco più di 90 minuti, con il punteggio finale di 7-6, 6-2. Fognini ha trionfato per la prima volta contro il coetano di The Hague, dopo le due sconfitte precedenti, e ciò rappresenta senza dubbio una motivazione in più in vista della prossima gara.

Zverev ha invece avuto la meglio sul britannico Kyle Edmund, numero 47 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 7-6. Per quanto riguarda la classifica Atp, resta sempre al comando la stella spagnola Nadal, seguito da Federed, con Murray che si piazza quindi sul gradino più basso del podio. Quarto posto invece per lo sfidante di Fognini di cui sopra, davanti a Cilic e Thiem. Il miglior italiano è appunto il tennista taggiasco, attualmente in posizione numero 26 (ha guadagnato un posto), seguito da Paolo Lorenzi (38esimo), con Fabbiano che invece ha perso una posizione e si trova ora al numero 72. Seppi è 86esimo mentre Cecchinato è uscito dalla top 100.

