Bolivia Brasile/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Bolivia Brasile si gioca giovedì 5 ottobre alle ore 22 italiane - le 16 locali - presso l’Estadio Hernando Siles di La Paz; siamo nella penultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2018, ovviamente nella CONMEBOL (la federazione sudamericana) e questa sfida dice poco riguardo il quadro delle squadre che andranno a disputare la fase finale in Russia. Il Brasile è ampiamente qualificato: ha 13 punti di vantaggio sulla quinta (l’Argentina) e dunque non rischia più nulla, anzi ha già blindato il primo posto del girone unico. La Bolivia invece non ha più speranze: nona è e nona rimarrà, a meno che il Venezuela non faccia il miracolo e vinca entrambe le sue partite, togliendosi dall’ultima posizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bolivia Brasile sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Plus (canale 205) con la possibilità di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Come detto dunque Bolivia e Brasile si affrontano per una partita che dice poco. L’andata si era giocata praticamente un anno fa (era il 6 ottobre 2016) e la Seleçao, all’Arena das Dunas di Natal, si era imposta con un netto 5-0 grazie ai gol di Neymar, Philippe Coutinho, Filipe Luis, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. C’è una differenza netta tra le due nazionali: il Brasile, al netto degli ultimi risultati, resta il punto di riferimento del calcio mondiale almeno in termini di immaginario collettivo, di spettacolo e tradizione, mentre la Bolivia è la classica “piccola” che ogni tanto cerca e trova il suo spazio, come era successo in passato. Il periodo in Sud America però ha gerarchie piuttosto definite, e gli andini non rientrano tra le migliori; qualche risultato è arrivato anche in queste qualificazioni (soprattutto il 2-0 all’Argentina), troppo poco però per pensare di qualificarsi alla fase finale del Mondiale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLIVIA

La Bolivia di Mauricio Soria si dispone solitamente in campo con il 3-4-3: davanti al portiere Lampe ci sono Zenteno e Gabriel Valverde che supportano Raldes, capitano della nazionale e leader del reparto difensivo. A centrocampo lavorano Campos e Justiniano, in posizione centrale; il primo dei due prova ad alzare la qualità del gioco boliviano facendosi dare una mano da Bejarano che parte dalla corsia destra, mentre Flores occupa la corsia sinistra del campo. I destini della Bolivia tuttavia passano soprattutto dal tridente offensivo: a destra Pablo Escobar, a sinistra Juan Carlos Arce che è forse l’elemento di maggior spicco della squadra, come prima punta c’è Marcelo Moreno che ha passaporto brasiliano.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE

Anche il Brasile schiera il 4-3-3, ma con una difesa a quattro nella quale Alisson è il portiere, con Dani Alves e Marcelo sulle corsie laterali mentre Miranda e Thiago Silva formano la catena centrale a protezione dell’estremo difensore della Roma. A centrocampo spicca il ritorno di Paulinho dopo il buon periodo con il Barcellona; in mezzo c’è sempre Fernandinho, mentre Renato Augusto copre il centrodestra. Tridente già scritto: Gabriel Jesus è la prima punta, a sinistra Neymar e a destra Coutinho. Questa la formazione solitamente titolare, ma ovviamente non è escluso che, vista la qualificazione già ottenuta, Tite possa pensare a qualche cambio già dal primo minuto.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Brasile ovviamente favorito dai pronostici sulla partita: la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno quotato la sfida di La Paz, danno al segno 2 una quota di 1,90 contro il 3,85 che accompagna l’affermazione della Bolivia (tutto sommato la differenza non è elevatissima). Per il pareggio invece dovete giocare il segno X e guadagnereste 3,50 volte la somma messa sul piatto.

