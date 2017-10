Cecilia Zandalasini / Vince il titolo WNBA con Minnesota: storico successo per la 21enne italiana

Cecilia Zandalasini, Minnesota Lynz - Instagram

E’ entrata nella storia del basket americano, e di questo sport in generale, Cecilia Zandalasini. La cestita italiana di appena 21 anni, ha infatti vinto l'anello WNBA nelle scorse ore. Si tratta del titolo di campionessa del basket femminile degli Stati Uniti, l’equivalente in rosa della NBA. Il successo è arrivato con le Lynx, compagine del Minnesota, che hanno battuto in gara 5 delle finali le Spark di Los Angeles, con il risultato di 85 a 76. «Campionessa Wnba. Voglio ringraziare le Minnesota Lynx. Questa la vita reale», questo il messaggio che la stessa Cecilia ha pubblicato sul proprio profilo Twitter. Un’avventura decisamente breve e intensa, sia perché la Zandalisini è sbarcata a Minnesota soltanto lo scorso agosto, sia perché in gara 5 è scesa in campo solo per 8 secondi, proprio nel finale di gara. Cecilia non è la prima cestita italiana ad aver alzato al cielo il trofeo della WNBA, visto che l’impresa è riuscita vent’anni fa anche a Catarina Pollini: nel 1997 trionfò infatti con Houston, giocando tra l’altro 13 gare.

I COMPLIMENTI DELLA FIP

In totale la Zandalisini è scesa in campo nelle cinque partite della finalissima per soli due minuti e 5 secondi, con l’aggiunta di 18 minuti e due punti nella regular season, e altri 8 minuti e due punti nei playoff, nella sfida contro Washington. Anche Giovanni Petrucci, il presidente della FIP, la federazione italiana pallacanestro, ha voluto complimentarsi con l’ala originaria di Schio: «Non c’è solo l’orgoglio e la soddisfazione per il prestigioso percorso compiuto da Cecilia con dedizione e serietà in così poco tempo – le sue parole - ma c’è anche la certezza che Cecilia abbia meritato questa importante occasione e che soprattutto saprà utilizzare, con umiltà ed intelligenza, quanto imparato in questa fondamentale esperienza mettendolo al servizio del club e della Nazionale. Cecilia, ti aspettiamo per festeggiarti e per affrontare insieme nuove sfide».

