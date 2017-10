Infortunio El Shaarawy/ Italia, affaticamento muscolare: il Faraone a rischio per la Macedonia

Stephan El Shaarawy (LaPresse)

L’infortunio riportato oggi da Stephan El Shaarawy va a complicare ulteriormente la situazione sia per l’Italia sia potenzialmente per la Roma. Sono giorni sicuramente molto sfortunati per gli azzurri in arrivo dalla Roma, dal momento che El Shaarawy potrebbe aggiungersi ai compagni di club Lorenzo Pellegrini e Daniele De Rossi. Piove sul bagnato dunque per l’Italia in vista dell’incontro di domani a Torino contro la Macedonia, valido per il gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018 di calcio. Il commissario tecnico Giampiero Ventura dovrà infatti fare i conti pure con la sofferenza muscolare che ha costretto Stephan El Shaarawy ad allenarsi a parte quest’oggi, separato dal resto del gruppo per seguire un programma personalizzato senza caricare eccessivamente l’adduttore affaticato.

IN DUBBIO PER LA MACEDONIA

Come riportato da Sky Sport, il calciatore resta comunque con la Nazionale ma il suo impiego è in forte dubbio e sarebbe l’ennesima tegola di questa settimana poco fortunata per Ventura. La situazione non è particolarmente grave e per questo motivo El Shaarawy resta in gruppo, anche pensando alla partita di lunedì in Albania, per la quale il ‘Faraone’ non dovrebbe avere problemi, ma naturalmente in vista del match di domani sera i tempi sono molto più ristretti e dunque la situazione è preoccupante - anche se va detto che in ogni caso difficilmente El Shaarawy sarebbe stato titolare. Meno preoccupazioni in ottica Roma, perché ora della partita del 14 ottobre contro il Napoli c’è tempo per recuperare.

