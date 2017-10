Inghilterra Slovenia/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inghilterra Slovenia - LaPresse

Inghilterra Slovenia, partita che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 5 ottobre presso lo stadio di Wembley, a Londra. Siamo alla penultima giornata del girone F delle qualificazioni Mondiali 2018 e la nazionale inglese va a caccia degli ultimi punti che ancora le servono per avere la matematica certezza della qualificazione diretta, sostanzialmente una formalità visto il vantaggio dell’Inghilterra sia tutte le inseguitrici, compresa la Slovenia che insegue un posto nei playoff e che, per riuscirci, avrebbe grande bisogno di un risultato utile in quella che senza dubbio è la partita più difficile del girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere a Inghilterra Slovenia in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali. L’appuntamento sarà su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1; inoltre, su Diretta Gol (visibile su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio) gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compreso Wembley. Sia la diretta del match singolo sia Diretta Gol saranno visibili anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

L’Inghilterra guida la classifica del girone F con 20 punti, frutto di sei vittorie e due pareggi, quanto basta per avere già un piede e mezzo in Russia, dal momento che gli inglesi hanno cinque punti di vantaggio (con due sole partite ancora da disputare) sulla più vicina inseguitrice, che è la Slovacchia, la quale a sua volta ha una sola lunghezza di vantaggio sulla coppia composta da Slovenia e Scozia, dunque sono ben tre squadre a inseguire il secondo posto che vale i playoff - tranne che per la peggiore seconda dei nove gironi, che viene subito eliminata. Dunque l’Inghilterra deve mettere il sigillo sulla qualificazione, da festeggiare davanti al proprio pubblico, mentre la Slovenia ha bisogno di punti per continuare a inseguire il secondo posto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA

Il 4-3-3 è lo schieramento preferito di Gareth Southgate, che lo ha scelto nelle prime partite da commissario tecnico dell’Inghilterra. Questa è la probabile formazione degli inglesi stasera contro la Slovenia. Tenuto anche conto della squalifica di Delle Alle, si può ipotizzare l’ex granata Hart in porta; linea difensiva a quattro con Walker, Cahill, Stones e Bertrand da destra a sinistra; in mediana sicuri Dier ed Henderson, ci sono dubbi su chi penderà il posto proprio dello squalificato Alli; in attacco invece ecco il tridente composto da Sterling, Kane e Rashford. Per la Slovenia una certezza è naturalmente rappresentata dal portiere Oblak, negli altri reparti tanti volti noti del calcio italiano: il capitano Cesar gioca nel Chievo ed è il pilastro della difesa, a centrocampo ci sarà l'atalantino Kurtic e sulla trequarti dovrebbero trovare posto Ilicic e Birsa (curiosamente di nuovo Atalanta e Chievo) in appoggio alla punta centrale, Matavz oppure Sporar.

QUOTE E SCOMMESSE

Inghilterra Slovenia è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: i pronostici per la partita di Wembley sorridono come prevedibile ai padroni di casa. La quota per il segno 1, che identifica la vittoria dell’Inghilterra, è infatti pari a 1,30, mentre il segno 2 per l’affermazione della Slovenia varrebbe ben 10,00 volte la posta in palio. Con il pareggio, ovviamente segno X, portereste a casa 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto ed è forse l’ipotesi più gustosa per gli scommettitori.

© Riproduzione Riservata.