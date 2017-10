Irlanda del Nord Germania/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Irlanda del Nord Germania, qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Irlanda del Nord Germania, partita che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 5 ottobre presso Windsor Park, a Belfast; nella penultima giornata del girone C per le qualificazioni Mondiali 2018 la nazionale tedesca va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta, sostanzialmente una formalità visto che il pass è stato conquistato tempo fa. L’Irlanda del Nord, vada come vada, è già sicura di giocare i playoff ma vuole comunque prendersi una vittoria di prestigio e, almeno formalmente, tenere aperta la corsa al secondo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Irlanda del Nord Germania in diretta tv; tuttavia su Diretta Gol (Sky Sport 1 e Sky Super Calcio) gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Germania arriva a Belfast con 24 punti contro i 19 dell’Irlanda del Nord: trattandosi della sfida diretta, inevitabilmente ai tedeschi basterà un pareggio per festeggiare la qualificazione aritmetica con un turno di anticipo. I padroni di casa sanno bene che anche vincendo questa sera lo scenario non sarebbe affatto semplice: nell’ultima giornata infatti i campioni del mondo in carica ospiteranno l’Azerbaijan ed è davvero difficile pensare che possano mancare la vittoria. I playoff sono comunque un bel traguardo per un’Irlanda del Nord che, già protagonista agli ultimi Europei, sta salendo sempre più di colpi e, anche in virtù di un girone non impossibile, è riuscita a essere la principale antagonista di una Germania che invece ha sempre vinto, subendo appena due gol (35 quelli fatti) e dando una dimostrazione di forza non indifferente.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD

Martin O’Neill schiera la sua Irlanda del Nord con il 4-3-3: davanti al portiere McGovern troveranno spazio McLaughlin e Brunt come terzini, con Hughes e Jonny Evans in qualità di centrali. Poche sorprese anche a centrocampo: a giostrare come perno davanti alla difesa sarà Corry Evans, mentre le due mezzali (con compiti di interdizione e filtro più che di inserimenti negli spazi) saranno come al solito capitan Steven Davis e Oliver Norwood. Nel tridente offensivo il favorito per occupare lo spot di prima punta è ancora una volta Washington, che se la gioca con l’ex Palermo Kyle Lafferty passato in secondo piano rispetto alle qualificazioni agli Europei; sugli esterni Magennis e Dallas vanno verso la maglia, ma attenzione anche a McGinn che eventualmente potrebbe tornare utile anche in un 3-5-2.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA

Tante assenze, ma come sempre il parco giocatori a disposizione di Joachim Loew è ampio: Ter Stegen in porta, in difesa rientra Jerome Boateng che dovrebbe giocare al centro insieme a Hummels, con Kimmich e Plattenhardt che sono favoriti per occupare le corsie laterali (ma occhio a Rudiger e Mustafi). A centrocampo c’è solo l’imbarazzo della scelta: nella cerniera mediana Kroos è chiaramente sicuro del posto, il suo partner uscirà da un ballottaggio a tre che comprende Emre Can, Goretzka (ottimo in Confederations Cup) e Sebastian Rudy, che sta rapidamente scalando le gerarchie. Sulla trequarti Thomas Muller dovrebbe occupare la posizione centrale, con Draxler e Leroy Sané in vantaggio per le corsie rispetto a Stindl e Younes; praticamente nessun dubbio sul fatto che la prima punta sarà Timo Werner, con Sandro Wagner prima alternativa.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Irlanda del Nord Germania è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: i pronostici per la partita di Windsor Park sorridono ovviamente ai campioni del mondo in carica. La quota per il segno 2, che identifica la vittoria della Germania, è data a 1,27 mentre il segno 1 per l’affermazione dell’Irlanda del Nord vale 11,00. Con il pareggio, ovviamente segno X, portereste a casa 5,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.