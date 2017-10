Italia Inghilterra Under 20/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (oggi 5 ottobre 2017)

Diretta Italia Inghilterra Under 20 - LaPresse

Italia Inghilterra Under 20 si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.50 ed è una partita amichevole valida per il cosiddetto Torneo 8 Nazioni, una competizione di notevole importanza per le Nazionali europee a livello di Under 20. L’appuntamento sarà presso lo stadio Città di Gorgonzola, naturalmente nell’omonima città in provincia di Milano, che ospita le partite casalinghe della Giana Erminio in Serie C. Da segnalare che è da quest’anno che si parla di Torneo 8 Nazioni, erede dello storico 4 Nazioni di cui costituisce l’erede, con un evidente allargamento delle Nazionali partecipanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Inghilterra Under 20 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, visibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky) e di conseguenza sarà disponibile anche una diretta streaming video del match sul sito Internet www.raiplay.it. Inoltre, per avere preziosi aggiornamenti in tempo reale un altro utile riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della nostra Federcalcio, che seguirà con la dovuta attenzione la partita della Nazionale Under 20.

IL PROGRAMMA

Italia Inghilterra sarà la seconda uscita degli azzurrini del commissario tecnico Federico Guidi in questo Torneo 8 Nazioni: in precedenza abbiamo travolto con un perentorio 6-1 la Polonia nella partita giocata lo scorso 5 settembre. L’Inghilterra invece di partite ne ha già disputate due, la vittoria con un bel 3-0 contro l’Olanda il 31 agosto e il successivo pareggio per 0-0 in Svizzera maturato nella partita giocata il 4 settembre. La classifica dunque è ancora non molto indicativa, perché le varie Nazionali hanno disputato un numero diverso di partite: a quota 4 punti oltre all’Inghilterra c’è la Repubblica Ceca, anch’essa con due partite disputate. L’Italia è naturalmente a quota 3 come l’Olanda, che però ha giocato una partita più di noi. Poi abbiamo la Svizzera con 2 punti in altrettante partite, Germania e Polonia hanno un punto, ma con una sola partita giocata per i tedeschi e due per i polacchi, infine il Portogallo è fermo al palo con due sconfitte in altrettante partite giocate.

© Riproduzione Riservata.