Italia Ungheria Under 21/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Italia Ungheria Under 21 si gioca questa sera alle ore 20.00 al ‘Szusza Ferenc Stadion’ di Budapest ed è una partita amichevole nel cammino degli azzurrini del c.t. Luigi Di Biagio verso gli Europei del 2019, che l’Italia ospiterà e di conseguenza ci vede già qualificati d’ufficio alla fase finale. Ci attendono di conseguenza due anni ricchi di amichevoli, che l’Italia Under 21 giocherà mentre le altre Nazionali europee saranno impegnate nel cammino di qualificazione. Ad esempio, a questo giro l’Ungheria riposa nel proprio gruppo e quindi ecco questa amichevole nella quale i magiari ci ospiteranno per un test utile ad entrambe le formazioni. A seguire, martedì 10 gli azzurrini ospiteranno a Ferrara il Marocco Under 21.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Ungheria Under 21 sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport + HD, il canale numero 57 del digitale terrestre gratuito e disponibile anche sulla piattaforma satellitare Sky al numero 227, e di conseguenza sarà disponibile anche una diretta streaming video del match dall’Ungheria sul sito Internet www.raiplay.it, inoltre per avere preziosi aggiornamenti in tempo reale un altro utile riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della nostra Federcalcio, che seguirà con la dovuta attenzione la partita della Nazionale Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad ipotizzare quale potrebbe essere la formazione con cui l’Italia Under 21 scenderà in campo questa sera a Budapest contro i pari età dell’Ungheria. In porta naturalmente il nome di spicco è quello di Simone Scuffet, anche se in campionato con l’Udinese ha avuto un rendimento non del tutto convincente. In difesa i nomi di maggior richiamo possono essere quelli di Davide Calabria, Claude Adjapong, Giuseppe Pezzella e Gianluca Mancini. I primi tre hanno discreto spazio rispettivamente nel Milan, nel Sassuolo e nell’Udinese, mentre Mancini è stato portato a Bergamo dall’Atalanta con il chiaro obiettivo di farne il prossimo Caldara, quando Mattia passerà alla Juventus. A centrocampo crescono i nomi già affermati: infatti si va dal viola Federico Chiesa, una delle possibili stelle di questa Under 21, al rossonero Manuel Locatelli fino al laziale Alessandro Murgia, senza dimenticare Rolando Mandragora del Crotone, dunque mister Di Biagio potrebbe mettere in campo una mediana di ottimo livello. Quanto all’attacco, il nome emergente è ovviamente quello di Patrick Cutrone, con grande attenzione per Riccardo Orsolini, su cui Atalanta e Juventus puntano molto.

