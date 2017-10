Milano Torino 2017/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (oggi 5 ottobre)

Diretta Milano Torino: Fabio Aru (LaPresse)

Oggi ancora grande ciclismo con la Milano Torino 2017, edizione numero 98 di questa classica, che è la più antica in assoluto a livello mondiale. Infatti la prima edizione risale addirittura al 1876, quando forse non esisteva ancora nemmeno l’idea di uno sport della bicicletta ma un gruppo di coraggiosi lanciarono una sfida a chi sarebbe arrivato per primo al capoluogo piemontese partendo da quello lombardo. Poi ci fu una lunga sosta prima della seconda edizione e altre interruzioni non mancarono anche in seguito, resta comunque il fascino di una corsa che affonda le proprie radici ai primordi del ciclismo inteso anche come sport e non solo bicicletta come mezzo di trasporto. Tornando all’attualità, la Milano Torino sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Giro di Lombardia che si terrà sabato e che farà calare il sipario sulla stagione del grande ciclismo. Il percorso sarà di 186 km, caratterizzati soprattutto dall’ormai tradizionale doppia salita del Colle di Superga, dove sarà posto l’arrivo, proprio davanti alla Basilica, al termine della seconda ascesa verso questo luogo caro ai torinesi e che richiama ogni volta alla memoria una delle leggende più belle dell’intero sport italiano, quella del Grande Torino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA MILANO TORINO 2017

La Milano Torino 2017 godrà di una lunga e meritata diretta tv, perché il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 227 della piattaforma Sky per gli abbonati) inizierà già dalle ore 15.00 e proseguirà fino alle ore 17.00 per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della Milano Torino e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it.

IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

Abbiamo già accennato al finale della Milano Torino 2017, l’elemento che – come da diverse edizioni a questa parte – caratterizza in modo decisivo il percorso di questa classica. Tuttavia, scendendo nel dettaglio dell’analisi del tracciato, bisogna naturalmente cominciare dal dire che la partenza avrà luogo alle ore 12.00 da San Giuliano Milanese, per la precisione dalla frazione di Sesto Ulteriano. Gran parte del percorso sarà pianeggiante lungo le strade della Pianura Padana, prima in Lombardia attraverso le province di Milano e Pavia, in seguito in Piemonte toccando le province di Vercelli, Alessandria, Asti e Torino, con solo qualche lieve saliscendi fino a quando si arriverà ai piedi del Colle di Superga. A quel punto mancheranno circa 24 km all’arrivo e la musica cambierà: si affronterà infatti per la prima volta la salita verso la Basilica, un’ascesa di 4,9 km con pendenza media del 9,1% e punte di pendenza massima che toccheranno il 14%. Naturalmente si scatenerà la bagarre ed entreranno in azione anche i big: a seguire, ecco la discesa verso San Mauro Torinese e un breve tratto pianeggiante per tornare ai piedi della salita e affrontarla per la seconda e decisiva volta, visto che in questo caso in cima a Superga sarà collocato l’arrivo. L’elenco dei partecipanti sarà di primissimo piano, sia per il prestigio della corsa sia perché si tratterà della prova generale in vista del Lombardia di sabato. Fra i nomi più caldi naturalmente quelli di Fabio Aru – anche se l’Astana dovrà fare a meno del vincitore della scorsa edizione Miguel Angel Lopez – e di Giovanni Visconti, letteralmente scatenato sabato scorso al Giro dell’Emilia e capitano della Bahrain-Merida in assenza di Vincenzo Nibali che ha preferito rifinire la preparazione per il Lombardia senza passare dalla corsa odierna. I nomi di spicco comunque non mancheranno: da Domenico Pozzovivo per la Ag2R La Mondiale a Rigoberto Uran per la Cannondale, da Thibaut Pinot per la Fdj a Nairo Quintana per la Movistar fino a Tom Dumoulin per il Team Sunweb, giusto per citare i principali.

