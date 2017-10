Pordenone Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pordenone Gubbio (LaPresse)

Pordenone Gubbio diretta dall'arbitro Diego Provesi di Treviglio, è la partita in programma oggi giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 16.30 all’Ottavio Bottecchia valida nella 7^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018. Quello di questo pomeriggio sarà un match tra due squadre che nutrono ambizioni differenti: i friulani in ragione di un ottimo inizio di stagione si ritrovano ad occupare il secondo posto della classifica generale con 14 punti ad una sola lunghezza di distanza dal Renate capolista. Il Pordenone è assieme al Vicenza l’unica formazione del raggruppamento ad essere ancora imbattuta con un ottimo bilancio realizzativo caratterizzato da 11 gol messi a segno contro i 5 incassati. Il Gubbio invece suo malgrado si ritrova in piena zona Play off con soli 4 punti conquistati in sei gare, 4 gol realizzati ed una difesa non proprio impermeabile che ha incassato ben 10 reti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo che la partita Pordenone-Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando alle probabili formazioni, va detto che il Pordenone dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con il classico modulo ad albero di Natale 4-2-3-1 con Perilli tra i pali, nel cuore della difesa Stefani sicuro del posto mentre è da stabilire chi tra Bassoli e Parodi lo affiancherà, Formiconi sulla corsia di destra mentre sul lato mancino fiducia totale su De Agostini. A centrocampo punto di riferimento come consuetudine l’ottimo Burrai con ai lati Buratto e Misuraca mentre in avanti a dare supporto all’attaccante centrale Gerardi ci dovrebbe essere Ciurria sul fronte di destra mentre a sinistra c’è ancora un piccolo dubbio tra Miguel Angel e Raffini. Il Gubbio invece dovrebbe disporsi sul terreno con un 4-4-2 che prevedrà a difesa dei pali Volpe mentre nel pacchetto arretrato Burzigotti e Dierna nel cuore della difesa, Kalombo nel ruolo di terzino destro e Lo Porto dall’altra parte. In mediana al fianco di Ricci dovrebbe agire uno tra Sampietro e Giacomarro con il primo nettamente favorito nelle gerarchie, Cazzola a spingere sulla corsia di destra mentre sull’altro fronte c’è un ballottaggio tra Ciccone e De Silvestro. In avanti al fianco di bomber Marchi ancora fiducia su Casiraghi con Paolelli eventualmente pronto a subentrare.

LE SCELTE TATTICHE

Tatticamente c’è da attendersi una gara in cui il Pordenone proverà a spingere fin dai primi minuti con il Gubbio che sarà chiamato a chiudersi a riccio per poi ripartire velocemente in contropiede. In fase di non possesso gli umbri dovranno chiedere a turno ad uno dei due attaccanti centrali di rientrare per dare man forte al centrocampo evitando di essere in inferiorità numerica. Tuttavia il Pordenone potrebbe soffrire sulle corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per le principali agenzie di scommesse italiane tra cui anche la Snai, non ci dovrebbero essere particolari difficoltà per il Pordenone nel centrare i tre punti. Infatti, la vittoria della compagine friulana viene data ad una quota di 1,55 contro il 3,85 per l’eventuale pareggio mentre il Gubbio in caso di vittoria esterna darebbe diritto a quanti hanno creduto nelle sue possibilità di accedere ad un moltiplicatore di 5,50. La quota dell’Under 2,5 è salita a 1,80 contro l’1,87 dell’Over 2,5.

© Riproduzione Riservata.