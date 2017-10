Probabili formazioni / Argentina Perù: quote, le ultime novità live (qualificazioni Mondiali 2018)

Biglia, centrocampista Argentina - LaPresse

E’ tutto pronto per la partita fra Argentina e Perù. Questa notte, all’1 e 30 italiana, la nazionale albiceleste guidata dal commissario tecnico Sampaoli, si giocherà una delle gare più importanti degli ultimi anni, un match che sarà infatti valido per strappare il pass per i campionati mondiali di calcio che si terranno in Russia la prossima estate. Lo scenario sarà quello dei più magici e storici, la mitica Bombonera di Buenos Aires, che siamo certi, sarà una vera e propria bolgia. Attualmente l’albiceleste è quinta, posto che gli consentirebbe di fare gli spareggi, ma battendo il Perù salirebbe al quarto posto assoluto, che significherebbe qualificazione diretta, in attesa poi dell’ultima sfida contro l’Ecuador, quasi fuori dai giochi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, l’Argentina è fortemente favorita nel match di stasera: la quota per l’1, la vittoria albiceleste, è infatti data a 1.20, contro il 12.00 assegnato ad un eventuale quanto clamoroso successo del Perù in trasferta. Più probabile il segno X, il pareggio, quotato 6.50. Il gol è dato invece a 2.05, mentre il nogol è a 1.67. Infine, l’under e l’over, rispettivamente pari a 2.55 e 1.43.

FORMAZIONI ARGENTINA: CHI AL FIANCO DI MESSI?

Qualche dubbio di formazione in casa Argentina per il commissario Sampaoli; il tecnico dell’albiceleste sembra infatti ancora molto incerto su chi sarà il giocatore che affiancherà Lionel Messi sulla trequarti: possibile che alla fine si scelga Di Maria, visto che lo juventino Dybala non sembra per ora compatibile con la Pulce. Il terminale offensivo del 3-4-2-1 sarà invece l’interista Mauro Icardi, mentre a centrocampo troveremo un’altra conoscenza del campionato italiano, il milanista Biglia, spalleggiato dall’ex nerazzurro Banega. Sulle due corsie, invece, Acosta a destra con Salvio a sinistra. Infine i tre difensori, con il romanista Fazio pilastro centrale, e il calciatore del Barcellona, Mascherano, interno di destra, con Otamendi sul versante opposto. In porta andrà il solito Romero. Dovrebbe quindi accomodarsi Benedetto, attaccante del Boca Juniors, anche se non è da escludere un ballottaggio fino all’ultimo con Icardi. In panchina, fra gli altri, anche l’ex romanista Paredes e l’attaccante dell’Atalanta, Papu Gomez, che sta vivendo un magic moment,

FORMAZIONI PERU’: RODRIGUEZ C’E’

Vediamo quindi le scelte di formazione del Perù, che come l’Argentina, si giocherà questa sera un match fondamentale per il cammino verso la Russia. Probabile che il commissario tecnico Careca punti su un 4-2-3-1, con Gallese a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Advincula nel ruolo di terzino destro, con Trauco sulla fascia mancina, mentre in mezzo, spazio alla coppia di centrali composta da Rodriguez, che è completamente recuperato, e Ramos. A centrocampo, la linea mediana sarà presieduta da Yotun e Tapia, con il compito di fare da schermo alla difesa. In attacco, invece, Guerrero prima punta centrale, con alle spalle il tridente di trequartisti formato da Carrillo a destra, Farfan a sinistra e in mezzo Cuevas.

IL TABELLINO

Argentina (3-4-2-1): Romero; Mascherano, Fazio, Otamendi; Acosta, Biglia, Banega, Salvio; Messi, Di Maria; Icardi. All: Sampaoli.

A disp: Guzman, Marchesin, Mammana, Pezzella, Acuna, Paredes, Gomez, Rigoni, Gago, Perez E., Benedetto, Dybala.

Indisponibili: Aguero

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cuevas, Farfan; Guerrero. All: Gareca.

A disp: Caceda, Carvallo, Butron, Manzaneda, Bulos, Cartagena, Hurtado, Loyola, Santamaria, Araujo, Reyna, Gómez.

Indisponibili: -

