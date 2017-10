Probabili formazioni/ Italia Macedonia: diretta tv, orario, ultime notizie live (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Italia Macedonia (Foto LaPresse)

Italia Macedonia si gioca all’Olimpico di Torino: venerdì 6 ottobre alle ore 20:45 penultimo appuntamento nel girone G delle qualificazioni al Mondiale 2018. Gli Azzurri conoscono ormai il loro destino: giocheranno i playoff, impossibile andare a riprendere la Spagna cui bastano due punti per conservare il primo posto. Italia che comunque vuole vincere entrambe le partite, per arrivare nel migliore dei modi allo spareggio; visto che non manca molto all’appuntamento, anche trovare forma fisica e intesa sarà particolarmente importante. Aspettando allora che mercoledì sera si giochi la partita, andiamo subito a vedere in che modo i due CT potrebbero decidere di mandare in campo le loro nazionali, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Macedonia.

COME VEDERE ITALIA MACEDONIA IN DIRETTA TV

Come tutte le partite della Nazionale di calcio, anche Italia Macedonia verrà trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Uno e dunque la gara dello stadio Olimpico di Torino sarà visibile in chiaro da tutti.

I DUBBI DI VENTURA

Quasi fatta la formazione di Giampiero Ventura, che però viste le assenze dovrà prendere qualche decisione importante. Davanti a Buffon i favoriti sono Bonucci e Chiellini, con Barzagli defilato; a destra dovrebbe giocare Zappacosta, mentre a sinistra si rinnova il ballottaggio tra Spinazzola e Darmian con il laterale dell’Atalanta che, avendo ritrovato continuità in campionato, appare favorito per avere la maglia da titolare. Il centrocampo è tutto da inventare: sembra certo del posto Parolo, mentre al suo fianco Gagliardini e Cristante, entrambi chiamati in seguito per gli infortuni che hanno colpito la mediana, sono in testa a testa per avere la maglia destinata nei fatti al sostituto di Verratti, che dovrà quindi occuparsi della cabina di regia. Certi gli esterni (non si cambia: Candreva a destra, Lorenzo Insigne a sinistra), avrà sicuramente il posto garantito Immobile e allora resta da definire chi sarà il suo partner offensivo. La tradizione e le ultime scelte di Ventura lasciano intendere che sarà Eder, ma chiaramente non possiamo escludere sorprese dell’ultimo secondo.

LE SCELTE DI ANGELOVSKI

Non c’è alcun dubbio riguardo la formazione che Igor Angelovski manderà in campo per la partita di Torino: il CT della Macedonia schiera in suoi con un 5-3-2 che all’occorrenza può diventare 4-2-3-1. Ristovski e Ristevski occupano le corsie laterali con difesa a quattro, mentre in caso di linea più “lunga” ecco Alioski che cambia la posizione e si posiziona largo a sinistra, di fatto facendo scalare Ristevski al centro a stringere con Musliu e Velkovski, in ogni caso precettati a protezione del portiere Dimitrievski. A centrocampo Nikolov e Bardhi formano la cerniera a protezione di questo reparto; con il centrocampo a tre a loro si aggiunge Spirovski, in caso contrario spazio ad Aleksandar Trajkovski che si posizionerebbe largo a sinistra, con Pandev che invece giocherebbe alle spalle di Nestorovski il quale, in ogni caso, sarà la prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA

ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, D’Ambrosio Barzagli, Rugani, Astori, Darmian, Cristante, Bernardeschi, Verdi, Gabbiadini, El Shaarawy

Allenatore: Giampiero Ventura

MACEDONIA (5-3-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Nikolov, Spirovski, Bardhi; Pandev, Nestorovski

Allenatore: Igor Angelovski

