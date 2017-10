Probabili formazioni/ Italia Ungheria Under 21: le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Ungheria (Foto LaPresse)

Italia Ungheria Under 21 è un’amichevole che gli Azzurrini di Gigi Di Biagio giocano a Budapest (giovedì 5 ottobre alle ore 20) approfittando della sosta dei campionati; le altre nazionali di categoria sono impegnate nelle qualificazioni agli Europei del 2019, non l’Italia che, organizzando e ospitando la fase finale, è ovviamente qualificata di diritto e dunque giocherà una serie di test per prepararsi all’appuntamento. Andiamo dunque a vedere in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Italia Ungheria Under 21.

FORMAZIONI ITALIA: LE SCELTE DI DI BIAGIO

L’Italia Under 21 si schiera con il solito 4-4-2: in porta Scuffet rimane favorito su Audero, mentre in difesa Calabria e Adjapong si giocano una maglia sulla corsia destra con Giuseppe Pezzella che va a prendersi la maglia dall’altra parte. In mezzo c’è l’imbarazzo della scelta: Romagna potrebbe essere confermato rispetto all’ultimo impegno, con lui ci potrebbe essere Gianluca Mancini che si gioca il posto con Capradossi, senza dimenticarsi del fatto che Mandragora è stato provato in posizione arretrata e dunque rappresenta una soluzione. Oggi però il centrocampista del Crotone dovrebbe riprendersi la zolla in mediana, al fianco di Locatelli e con i due esterni che dovrebbero essere Verde e Federico Chiesa; nel tandem offensivo ci aspettiamo una maglia da titolare per Cutrone che sta vivendo un grande momento di forma, al suo fianco uno tra Favilli e Orsolini a meno che non venga invece testato Luca Vido, cresciuto nel Milan e affermatosi a Cittadella (oggi gioca nell’Atalanta).

FORMAZIONI UNGHERIA: LE SCELTE DI BORIS

L’Ungheria Under 21 sarà impegnata tra pochi giorni contro la Turchia per le qualificazioni agli Europei; Michael Boris per questa amichevole sembra intenzionato a schierare un 3-4-1-2 con capitan Kecskes a guidare la linea difensiva a protezione di Demjén, mentre gli altri centrali dovrebbero essere Toth e Lenzsér. A centrocampo possibile qualche avvicendamento rispetto all’ultima partita: Attila Szalai potrebbe lasciare il posto a Spandler sulla corsia mancina, dall’altra parte può giocare invece Koszta invece di Csernik. In mezzo al campo a fare da filtro davanti alla difesa possibile la conferma per Szoboszlai e Vida; come trequartista Zsotér rimane favorito ma si gioca la maglia dal primo minuto con Bence Szabo. Nel pacchetto avanzato invece dovrebbe esserci ancora Makrai; Biro, in gol contro Malta lo scorso mese, può essere avvicendato da Kundrak avendo poi spazio nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA

ITALIA (4-4-2): Scuffet; Calabria, Romagna, G. Mancini, Giu. Pezzella; Verde, Mandragora, Locatelli, F. Chiesa; Cutrone, Favilli

A disposizione: Audero, Del Favero, Adjapong, Dickmann, Capradossi, Varnier, Murgia, Pessina, Depaoli, Orsolini, Parigini, Vido

Allenatore: Luigi Di Biagio

UNGHERIA (3-4-1-2): Demjén; Toth, Kecskes, Lenzsér; Koszta, Szoboszlai, Vida, Spandler; Zsotér; Kundrak, Makrai

A disposizione: Bukran, Jancso, Katona, Szabo, At. Szalai, Csernik, Biro

Allenatore: Michael Boris

